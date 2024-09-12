مؤتمر عبد المنعم بترجمة مروة عيد.. عن تأخر الاحتراف وتمسك نيس وتعلم الفرنسية

قدّم نادي نيس مدافعه محمد عبد المنعم بشكل رسمي لوسائل الإعلام.

وكان عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس يوم 29 أغسطس الماضي.

وقامت بأعمال الترجمة لمحمد عبد المنعم، مروة عيد قائدة نيس ومنتخب مصر لسيدات كرة اليد.

وتحدث عبد المنعم في مؤتمر تقديمه عن أسباب تأخر الاحتراف وتفاعل الجماهير المصرية على السوشيال ميديا وتمسك نيس بضمه ومعاناته مع اللغة الفرنسية.

وكل ما يلي على لسان محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي في مؤتمر تقديمه:

"تلقيت أكثر من عرض في أوروبا، لكن اخترت نيس بسبب تواصل المدرب معي وإعجابه بإمكانياتي، وطموحي هو المنافسة على أي بطولة أشارك بها سواء الدوري أو الدوري الأوروبي".

"نيس ساعد الكثير من اللاعبين لتحقيق أحلامهم والوصول لأندية القمة عالميا، منذ وصولي رأيت تعامل جيد معي من الجميع ومساندتي ودعمي".

"كنت ألعب في نادي كبير جدا بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط، الجميع كان يحبني وأعتبر ابن من أبناء النادي منذ الصغر، وليس غريبا بالنسبة لي دعمهم الكبير لي على مواقع التواصل الاجتماعي وإن شاء الله يكون هناك جماهير غفيرة من مصر لتشجيع نادي نيس".

"لا أشعر بالتوتر كنت ألعب في أجواء قوية ولعبت مع المنتخب وشاركت في العديد بالبطولات، أسعى للاجتهاد خلال الفترة المقبلة لأكون على قدر ثقة المدير الفني".

"لا يوجد لي مركز محدد في الدفاع، في مصر كنا نشارك بثنائي في الدفاع وهنا 3 لاعبين ولا يفرق لي المشاركة في أي مركز منهم، والمدير الفني تحدث معي كثيرا خلال التدريبات وأسعى لتنفيذ تعليماته".

"بالفعل لعبت كمهاجم في بداية مسيرتي وكان عمري 9 سنوات لكن تم تغيير مركزي للدفاع، وذلك التغيير أفادني كثيرا في مركزي كمدافع".

"خروجي من مصر للاحتراف جاء بعد ثقة مني في إمكانياتي وقدرتي على الخروج للعب في الدوريات الخمس الكبرى، ووصلت لنادي نيس، حصلت على أكثر من عرض وعمري أصغر لكن الأمور المالية لم تكن مناسبة للنادي الأهلي لذلك تأجل الاحتراف".

"أول لاعب مصري يلعب لفريق نيس يمنحني حافزا كبيرا لتقديم أفضل أداء ممكن وتشريف كرة القدم المصرية".

"كان لدي إحساس كبير جدا أن تتم صفقة انتقالي إلى نيس وسعدت جدا بتمسك الفريق بضمي وبعدما أنهيت الأمر مع النادي، حدثت مشكلة في استخراج التأشيرة فقلقت نوعا ما لكن حصلت على دعم كبير من رئيس النادي والمدير الفني".

"لدي ثقة كبيرة في النجاح هنا وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك وأعلم جيدا أن الدوري والجودة مختلفة عن الدوري في مصر".

"أعلم أن المباراة المقبلة هي الأهم لفريق نيس وأعلم الأجواء كما أعلم عدم حضور الجماهير للمباراة لأسباب أمنية وإن شاء الله نعود بالفوز".

"بدأت تعلم اللغة الفرنسية ولدي حصة تعليمية بعد قليل، اللغة صعبة نوعا ما لكنني متحمسا لدراستها، والدخول في الأجواء والاندماج مع اللاعبين والجهاز الفني".

"كنت سعيدا بمشاركتي الأولى مع نيس وسعدت كثيرا بأنه رغم نزولي في بعد حالة طرد بالفريق نجحنا في الفوز بأربعة أهداف".

وأصبح محمد عبد المنعم تاسع مصري يخوض مباراة رسمية في الدوري الفرنسي بعد كل من مصطفى محمد وأحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم وإسماعيل رفعت ومظهر عبد الرحمن وأنور جيومي وفؤاد صادق.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

فريق نيس مشارك في الدوري الأوروبي وسيتحدد منافسه في القرعة عصر غدا الجمعة.

ويضم نادي نيس الفرنسي بين جدرانه ثنائي مصري في الوقت الحالي.

فبخلاف محمد عبد المنعم، تتواجد مروة عيد عبد الملك قائدة فريق سيدات كرة اليد.