القسم الثاني ب - تفاصيل قرعة مجموعتي الصعيد

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 15:29

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم قرعة المجموعتين الأولى والثانية (مجموعة الصعيد ) لدوري القسم الثاني ب.

وتنقسم منافسات دوري القسم الثاني ب إلى 3 مجموعات رئيسية (الصعيد - بحري - القاهرة) وكل مجموعة تنقسم إلى مجموعتين.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

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الجولة الأولى - المجموعة الأولى

قوص مع طهطا

الأقصر مع كيما أسوان

الألومنيوم مع المدينة المنورة

مركز شباب سوهاج مع مكادي

النصر للتعدين مع شبان قنا

الجولة الأولى - المجموعة الثانية

تليفونات بني سويف مع الواسطي

نجوم مصر مع مصر للمقاصة

مركز شباب طامية مع البداري

أسمنت اسيوط مع توت عنخ امون

بني مزار مع المنيا

الفيوم (انتظار).

الدرجة الثانية القسم الثاني ب
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