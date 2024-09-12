القسم الثاني ب - تفاصيل قرعة مجموعتي الصعيد

أقيمت اليوم قرعة المجموعتين الأولى والثانية (مجموعة الصعيد ) لدوري القسم الثاني ب.

وتنقسم منافسات دوري القسم الثاني ب إلى 3 مجموعات رئيسية (الصعيد - بحري - القاهرة) وكل مجموعة تنقسم إلى مجموعتين.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

الجولة الأولى - المجموعة الأولى

قوص مع طهطا

الأقصر مع كيما أسوان

الألومنيوم مع المدينة المنورة

مركز شباب سوهاج مع مكادي

النصر للتعدين مع شبان قنا

الجولة الأولى - المجموعة الثانية

تليفونات بني سويف مع الواسطي

نجوم مصر مع مصر للمقاصة

مركز شباب طامية مع البداري

أسمنت اسيوط مع توت عنخ امون

بني مزار مع المنيا

الفيوم (انتظار).