القسم الثاني ب - تفاصيل قرعة مجموعتي الصعيد
الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 15:29
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم قرعة المجموعتين الأولى والثانية (مجموعة الصعيد ) لدوري القسم الثاني ب.
وتنقسم منافسات دوري القسم الثاني ب إلى 3 مجموعات رئيسية (الصعيد - بحري - القاهرة) وكل مجموعة تنقسم إلى مجموعتين.
وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:
الجولة الأولى - المجموعة الأولى
قوص مع طهطا
الأقصر مع كيما أسوان
الألومنيوم مع المدينة المنورة
مركز شباب سوهاج مع مكادي
النصر للتعدين مع شبان قنا
الجولة الأولى - المجموعة الثانية
تليفونات بني سويف مع الواسطي
نجوم مصر مع مصر للمقاصة
مركز شباب طامية مع البداري
أسمنت اسيوط مع توت عنخ امون
بني مزار مع المنيا
الفيوم (انتظار).
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