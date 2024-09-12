طبيب الأهلي: إصابة أشرف داري بجزع في كاحل القدم

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 15:27

كتب : حسام نور الدين

أشرف داري - مران الأهلي

أعلن أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن تفاصيل إصابة أشرف داري مدافع الفريق الجديد.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان أشرف داري قد تعرض للإصابة في كاحل القدم خلال عمليات الإحماء مع منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "الأشعة تؤكد إصابة أشرف داري بجزع في كاحل القدم".

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وتابع "بدأ المدافع المغربي برنامجه العلاجي تجهيزا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية".

الأهلي قد أعلن ضم المدافع المغربي في نهاية أغسطس الماضي قبل أن يغادر اللاعب للالتحاق بمنتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي.

وكان من المفترض أن يبدأ أشرف داري أساسيا مع منتخب المغرب ضد ليسوتو بتصفيات أمم إفريقيا قبل أن يتعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال عمليات الإحماء فتم استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

وظهر أشرف داري بالقميص رقم 15 خلال مران الأهلي اليوم الخميس.

ويلعب الأهلي أمام جور ماهيا الكيني مساء الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة ليستهل مشوار حملة الدفاع عن اللقب.

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية أمام الترجي التونسي ليحصد البطولة للمرة 12 في تاريخه.

كما يستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بمدينة الرياض السعودية.

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