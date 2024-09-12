تقرير: الموافقة على نقل مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي إلى بغداد

كشفت تقارير عن موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نقل مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي إلى العاصمة العراقية بغداد.

ويحل النصر ضيفا على الشرطة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة من دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على نقل مباراة الشرطة والنصر من مدينة كربلاء إلى العاصمة العراقية بغداد.

وتلعب بطولة النخبة الجديدة بطريقة جديدة، وذلك بنظام الدوري من مرحلة واحدة، إذ يلعب كل فريق من الفرق الـ12 المشاركة عن غرب آسيا 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة دون وجود لنظام الذهاب والإياب، وكذلك منع التقاء الفريقين من ذات الدولة.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا النخبة

يشارك في البطولة 24 فريقا، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تضم 12 فريقا من منطقة الغرب، والثانية تضم 12 أيضا من منطقة الشرق.

ستتنافس الأندية بنظام الدوري، حيث سيواجه كل فريق 8 أندية مختلفة، 4 مباريات منهم ستقام على أرضه و4 أخرى ستقام خارج ملعبه، مع تطبيق مبدأ عدم تواجه فريقين من نفس الدولة.

تتأهل أول 8 أندية في كل مجموعة إلى دور الـ 16، لتتواجه أندية الشرق فيما بينها بنظام الذهاب والإياب وكذلك أندية الغرب حتى الوصل للمباراة النهائية التي تجمع ممثل من الغرب أمام ممثل من الشرق.

وسيخوض النصرالسعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 8 مباريات كالتالي:

على ملعبه

السد القطري

العين الإماراتي

الريان القطري

الوصل الإماراتي

خارج ملعبه

الاستقلال الإيراني

الغرافة القطري

بيرسبوليس الإيراني

الشرطة العراقي.