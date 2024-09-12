كرة يد - الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

أسفرت قرعة منافسات دوري أبطال إفريقيا لرجال وسيدات كرة اليد عن قرعة سهلة للفرق المصرية.

ويمثل الأهلي والزمالك مصر في منافسات بطولة إفريقيا للرجال بينما فريق الأهلي فقط في منافسات السيدات.

وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر المغرب بالمغرب.

وجاء فريق سيدات الأهلي في المجموعة الثانية رفقة أندية أوتوهو الكونغولي وفلاورز البنيني.

أما منافسات الرجال فجاء الأهلي في المجموعة الأولى رفقة فريقي النجم و CFJSO من الكونغو وميكيلي الإثيوبي.

بينما الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة أندية المنتدى المغربي والصداقة الكاميروني وكريكوس الإثيوبي.

ويغيب نادي الترجي التونسي حامل لقب كأس الكؤوس عن بطولة إفريقيا أبطال الدوري بسبب ضمان المشاركة في السوبر الإفريقي المؤهلة لكأس العالم للأندية.

كما تغيب أندية الجزائر عن البطولة لأسباب سياسية.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقرر إقامتها على صالة العاصمة الإدارية في مصر بداية من 27 سبتمبر الجاري.