تقرير يكشف موعد أولى جلسات محاكمة مانشستر سيتي.. والعقوبات المحتملة

بات مانشستر سيتي مهددا بالتعرض لعقوبات قوية قد تصل إلى الهبوط إلى الرجات الأدنى إذا ثبتت إدانة حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في فبراير 2023، اتهام نادي مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في أكثر من موسم، وأصدرت بيانا ذكرت فيه مخالفات سيتي التي بدأت في موسم 2009-2010. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن من المتوقع أن تبدأ محاكمة مانشستر سيتي في 115 تهمة بزعم خرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.

وأوضحت التقارير أن من المتوقع أن تستمر جلسة الاستماع المستقلة لمدة شهرين تقريبا على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكم حتى ربيع عام 2025 على أقرب تقدير، وفقا للتقارير.

واتُهم سيتي بارتكاب مخالفات مالية امتدت تسع سنوات من عام 2009 وأشد عقوبة إذا ثبتت إدانته هي الهبوط. خصم النقاط والغرامات هي أيضا عقوبات محتملة.

وأشارت التقارير في البداية إلى أن موعد المحاكمة سيكون في وقت لاحق من العام ، ولكن كان هناك دفع من قبل كل من مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز لتقديم موعد المحاكمة ، مما أدى إلى تاريخ منتصف سبتمبر.

وشدد التقرير على أن جميع التهم التي يواجهها مانشستر سيتي خطيرة وإذا ثبت أنها انتهكت كل أو بعض هذه التهم ، فيسوقع عليه عقوبات كبيرة.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر سيتي سيتم التحقيق في التهم الموجهة إلىه ومراجعتها وتحليلها من قبل لجنة مستقلة.

مانشستر سيتي كان قد رد على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وجاء بيان مانشستر سيتي على النحو الآتي:

"فُوجئ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم تزويد الرابطة بها".

"يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في المجموعة الشاملة من الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقفه".

على هذا النحو، فإننا نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".

وأحالت الرابطة عددا من الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل نادي مانشستر سيتي إلى لجنة تصدر العقوبات بموجب القواعد.

وأوضحت الرابطة القواعد التي اخترقها مانشستر سيتي، وتتعلق بالموقف المالي للنادي والإيرادات وعقود اللاعبين والمدربين والمكافآت.

وذكرت جريدة ذا تايمز أن رابطة الدوري الإنجليزي وجهت الاتهامات لمانشستر سيتي بعد تحقيقات استمرت لمدة 4 سنوات.