مران الأهلي - ظهور أول لـ داري.. وانتظام الدوليين

انتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران اليوم الخميس ضمن استعدادات الفريق لمواجهة جور ماهيا الكيني.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على جور ماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في نيروبي بذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي الظهور الأول للمغربي أشرف داري مدافع الفريق الجديد.

وكان الأهلي قد أعلن ضم المدافع المغربي في نهاية أغسطس الماضي قبل أن يغادر اللاعب للالتحاق بمنتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي.

وكان من المفترض أن يبدأ أشرف داري أساسيا مع منتخب المغرب ضد ليسوتو بتصفيات أمم إفريقيا قبل أن يتعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال عمليات الإحماء فتم استبداله خوفا من تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع أشرف داري لمزيد من الفحوصات من أجل تحديد موعد مشاركته بشكل طبيعي مع الفريق.

وظهر أشرف داري بالقميص رقم 15، وكان قد تم الكشف عن أرقام اللاعبين الجدد في الأهلي.

إذ يرتدي يحيى عطية الله رقم 18 ويوسف أيمن رقم 4 بينما الوافد الجديد عمر الساعي سيرتدي القميص 23.

وشهد مران الأهلي انتظام لاعبي منتخب مصر الدوليين عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان منتخب مصر يضم بين صفوفه من الأهلي ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى كل من محمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية، وذلك قبل استبعاد إمام عاشور الذي تعرض للإصابة قبل المران.

كما انتظم وسام أبو علي مهاجم الأهلي بعد نهاية مشاركته مع منتخب فلسطين.

ويلعب الأهلي أمام جور ماهيا الكيني مساء الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة ليستهل مشوار حملة الدفاع عن اللقب.

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية أمام الترجي التونسي ليحصد البطولة للمرة 12 في تاريخه.

كما يستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بمدينة الرياض السعودية.