مدرب آيك السابق يعدد مزايا عمر فرج مهاجم الزمالك الجديد

عدد أندرياس برانستروم مدرب أيك السويدي السابق مزايا المهاجم الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك الجديد.

عمر فرج النادي : الزمالك

وتعاقد الزمالك مع عمر فرج قادما من أيك السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أندرياس برانستروم مدرب أيك السويدي السابق عبر القناة الأولى: "عمر فرج سيكون صفقة جيدة للزمالك. اللاعب يتميز بالقوة البدنية ويستطيع الاحتفاظ بالكرة جيدا بفضل إمكانياته الفنية".

وأضاف "إذا رأينا تمركز عمر فرج في الملعب فسنرى أنه يتمركز بشكل مميز على أرضية الملعب ورغم قوته البدنية فهو لاعب سريع أيضا".

وأتم "عمر فرج مهاجم بدرجة مقاتل أمام مدافعي الفرق المنافسة ويضحى دوما من أجل زملائه في الملعب والفريق الذي يلعب له".

وتولى أندرياس برانستروم تدريب نادي أيك السويدي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع عمر فرج قادما من أيك السويدي لمدة 4 مواسم.

ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.

وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وتعاقد الزمالك حتى الآن مع عمر فرج ومحمد حمدي وسيدي ندياي ومحمود بنتايك.

وشهدت تدريبات الزمالك انتظام الثلاثي الجديد وفي انتظار انتظام عمر فرج خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.