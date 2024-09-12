كرة طائرة - "تحقيق حلم الاحتراف".. زينة العلمي تعلن رحيلها عن الأهلي

أعلنت زينة العلمي لاعبة سيدات الأهلي للكرة الطائرة رحيلها عن الفريق وتحقيق حلم الاحتراف.

وعلم FilGoal.com أن زينة العلمي ستنتقل إلى صفوف فيتوريا البرتغالي لمدة موسم.

وكتبت زينة العلمي عبر حساباتها الرسمية:

"أتمنى التوفيق لفريقي -الأهلي- في هذا الموسم وحصد كل البطولات كما اعتدنا".

"مثلما كنت أحلم بتمثيل النادي الأهلي يوما ما، ها أنا أحقق حلما جديدا من أحلامي وهو الاحتراف".

وانضمت زينة العلمي إلى صفوف الأهلي في 2021 قادمة من نادي الصيد.

وبخلاف زينة رحل عن سيدات الأهلي هذا الموسم كل من سهيلة وفيق التي انتقلت لجامعة لوبوس الأمريكية، وشروق فؤاد التي انضمت لصفوف الزمالك.

كما اعتذرت دعاء محمد لاعبة الفريق عن عدم المشاركة بالموسم المقبل لأسباب شخصية.

ودعم الأهلي صفوفه بضم حبيبة زعتر ليبرو فريق الصيد، بجانب الرومانية يوانا باتشو.

ويمتلك الأهلي بين صفوفه لاعبتين محترفين، فبخلاف يوانا تستمر تانيا بوكان لموسم جديد.