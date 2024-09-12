كان قريبا من الفراعنة.. تقرير تونسي: البنزرتي يفاوض هيثم حسن للانضمام لنسور قرطاج

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 12:29

كتب : FilGoal

هيثم حسن - فياريال - مايوركا

قرر فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس السفر إلى إسبانيا من أجل عقد جلسة بإقناع هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو بالانضمام لمنتخب تونس.

هيثم حسن

النادي : سبورتنج خيخون

تونس
مصر

وسبق وأن لعب هيثم حسن صاحب الـ 22 عاما في صفوف فياريال الإسباني، ويشغل هيثم حسن مركز الجناح الأيمن كما يجيد اللعب بمركز الجناح الأيسر.

وكان هناك مفاوضات من الجانبين المصري والتونسي العام الماضي لإقناع اللاعب بالانضمام لأحد منتخبي مصر وتونس.

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وكشفت صحيفة الصريح التونسية وفقا لمصادرها أن فوزي البنزرتي قد أعد برنامجا للفترة المقبلة يتضمن تدعيم المنتخب بأسماء جديدة.

وأشار التقرير إلى أن البنزرتي قد فتح قنوات اتصال بشكل عاجل مع هيثم حسن لاعب أوفييدو الإسباني.

هيثم حسن من أب مصري وأم تونسية ويحمل الجنسيتين بجانب الجنسية الفرنسية.

وكان اللاعب في 2023 قد تلقى عرضين من مصر وتونس لتمثيل المنتخب قبل استقرار اللاعب على الاستمرار مع ناديه وقتها وتأجيل البت في الأمر.

وكشف التقرير التونسي عن قرار فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس السفر إلى إسبانيا خلال الأيام المقبلة لعقد جلسة مع هيثم حسن ووكيله لإقناع اللاعب بشكل فوري الانضمام لمنتخب تونس.

وأوضح التقرير أن البنزرتي سيدعو هيثم حسن من أجل الانضمام إلى معسكر تونس في أكتوبر المقبل.

ويعتبر البنزرتي ضم هيثم حسن ضرورة قصوى نظرا لإمكانيات اللاعب وحاجة المنتخب التونسي لخدماته.

ولد هيثم حسن في باريس في 2002 لأب مصري وأم تونسية ويعيش في فرنسا.

بدأ في فريق شاتور الفرنسي 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة، قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الأيمن، وشارك في 13 مباراة خلال الموسم الحالي، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما.

وانتقل هيثم حسن في صيف 2020 من فرنسا إلى فياريال وبدأ مع فريق الرديف قبل أن ينتقل لصفوف ميرانديز الإسباني معارا.

وبدأ هيثم حسن تمثيل الفريق الأول لفياريال في صيف 2023 لكنه خرج معارا إلى سبورتنج خيخون.

وفي خطوة جديدة بمسيرته انضم هيثم حسن إلى صفوف ريال أوفييدو بالدرجة الثانية في إسبانيا.

ولعب هيثم حسن مباراتين فقط في الدوري الإسباني الممتاز بقميص فياريال ولكنه كان يشارك كبديل ليكون إجمالي الدقائق 50 دقيقة فقط.

هيثم حسن سبورتنج خيخون فياريال ريال أوفييدو منتخب تونس منتخب مصر
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