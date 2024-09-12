كاف يعلن نفاد تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وأضاف "يؤكد الطلب الكبير على تذاكر المباراة على أهمية واهتمام المباراة بين العملاقين المصريين. سيشهد الحدث اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا يتنافسان في ما يعد بأن يكون مواجهة مثيرة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.