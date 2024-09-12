مبابي يرفض وساطة رابطة الدوري الفرنسي لحل نزاعه المالي مع سان جيرمان

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

رفض المهاجم الدولي كيليان مبابي عرض رابطة دوري المحترفين الفرنسية لكرة القدم للوساطة بينه وبين فريقه السابق باريس سان جيرمان لحل نزاعهما المالي.

وعرض الرابطة الوساطة بعدما طالب مبابي بالحصول بـ55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة لدى باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل).

وانتقل مبابي لريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن مثل اللاعب رفض عرض رابطة دوري المحترفين الفرنسية لكرة القدم للوساطة ومحاولة حل النزاع.

قبل شهر، أوضحت جريدة لوموند الفرنسية أن مبابي لاعب ريال مدريد الجديد تحرك بشكل رسمي للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى ناديه السابق سان جيرمان.

محامو نادي سان جيرمان رحبوا بطلب الوساطة، وأكدوا أن النادي الباريسي يسعى لحل الأزمة منذ عدة أشهر، حسب التقرير لكن ممثل اللاعب رفض الأمر.

وأحال مبابي الأمر إلى اللجنة القانونية لرابطة الدوري وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

أواخر مايو الماضي، كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدم حصول كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق على راتبه منذ شهر إبريل.

وفقا للصحيفة فإن ناصر الخليفي رئيس النادي لم يمنح مبابي راتبه لأكثر من شهر وهو ما رفضه اللاعب الفرنسي.

مبابي كان قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الفريق، قبل أن ينضم رسميا لريال مدريد.

مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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