فوفانا يفتح الباب أمام الانتقال إلى مارسيليا

فتح المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام إمكانية انتقاله إلى صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكان تشيلسي تعاقد مع ويسلي فوفانا في صيف العام قبل الماضي 2022 قادما من فريق ليستر سيتي.

وقال فوفانا عبر شبكة "فري فوت" الفرنسية: "تفاوض معي المهدي بن عطية، المدير الرياضي لنادي مارسيليا، وكانت لحظة خاصة بالنسبة لي، وفكرت في الانتقال، ولكن هدفي الحالي هو الاستمرار مع تشيلسي وإثبات نفسي مع الفريق».

وأوضح فوفانا :تعاقدي مع تشيلسي ممتد حتى عام 2029، ومارسيليا هي مدينتي وفريقي، وأنا من مشجعي الفريق، وسنرى هل سأنتقل إلى مارسيليا يوما ما".

وأتم "سنرى ما سيحدث، هل سأنتقل إلى مارسيليا في غضون أعوام قليلة أم أبقى في تشيلسي لنهاية مسيرتي مع كرة القدم".

المدافع صاحب الـ23 عانما لعب تشيلسي 23 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات.

وانطلقت مسيرة فوفانا من سانت إيتيان الفرنسي الي انتقل منه إلى ليستر سيتي ثم تشيلسي.

وعلى المستوى الدولي لعب ويسلي فوفانا مباراة وحيدة بقميص المنتخب الفرنسي.