بنتايك: مفاوضات الزمالك لضمي لم تستغرق وقتا طويلاً.. وكنت أعرف كل اللاعبين

أكد المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك الجديد، أن مفاوضات الفريق لضمه لم تستغرق وقتا طويلاً، ولم يتردد طويلا في قبول العرض.

وأعلن نادي الزمالك ضم المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء.

وقال بنتايك في حوار مع قناة الزمالك الرسمية: "كنت أعرف كل لاعبي الزمالك من خلال المباريات الإفريقية، و دونجا وعمر جابر وشيكابالا هم من أول من استقبلوني في النادي".

وأضاف: "تلقيت رسائل دعم كثيرة من جماهير نادي الزمالك وأعدهم بالمنافسة على كل الألقاب".

وعن مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، قال ظهير أيسر الرجاء السابق: "أسعى للتتويج مع الزمالك بأول بطولة مع الفريق والفوز بالسوبر الإفريقي وإدخال الفرحة على جماهير نادي الزمالك".

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي يوم 27 سبتمبر على المملكة أرينا، وهي المباراة الأولى لبنتايك الذي سيغيب عن مباراتي تمهيدي الكونفدرالية.

ويأتي تعاقد الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة.

وأثنى لاعب الزمالك الجديد على مدربه جوميز: "يتعامل مع اللاعبين كأصدقاء وقريب جدا من اللاعبين، مما يجعلهم يبذلون كل ما لديهم في الملعب".

وكان المغربي أول صفقات الزمالك استعدادا للموسم الجديد، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح، قبل ضم محمد حمدي من نادي إنبي.

وخاض بنتايك 26 مباراة مع سانت إيتيان الموسم الماضي عندما تواجد الفريق في الدرجة الثانية، وسجل هدفا وصنع آخر. ويبلغ بنتايك من العمر 24 عاما وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي.

ولعب ظهير أيسر سانت إيتيان 37 مباراة بقميص الرجاء ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 آخرين.

وسبق وأن لعب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.