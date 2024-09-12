حمد إبراهيم: إيهاب جلال كان مثل الملاك.. وتعرض للظلم وقت قيادة منتخب مصر

الخميس، 12 سبتمبر 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم

تحدث حمد إبراهيم المدرب المساعد للراحل إيهاب جلال عن مسيرته معه.

ورفض إبراهيم الحديث عن الظلم الذي تعرض له إيهاب جلال في الوقت الحالي تقديرا لحالة الوفاة.

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر عصر الأربعاء.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام.. وموعد جنازة إيهاب جلال مسيرة إيهاب جلال.. بدأ من الصفر ووصل للقمة وحلمه تحول إلى كابوس اتحاد الكرة والتوأم والأندية المصرية ينعون وفاة إيهاب جلال محمد صلاح ينعي وفاة إيهاب جلال

وقال حمد إبراهيم المدرب المساعد عبر قناة صدى البلد: "إيهاب جلال كان مثل الملاك ويرفض الرد على التجاوزات في حقه ولم يخرج منه لفظ غير لائق".

وتابع "إيهاب جلال تعرض لظلم كبير جدا وسيكون هناك وقت سيُكشف فيه قهره، لن أتحدث حاليا لكنه تعرض لظلم كبير جدا وقت منتخب مصر".

واختتم تصريحاته "إيهاب جلال كان حلم حياته قيادة منتخب مصر ثم فجأة رحل بصورة غير جيدة، وأشياء أخرى لكن لا أريد الحديث في الوقت الحالي".

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وتوفي إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عاما.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

الإسماعيلي إيهاب جلال حمد إبراهيم
نرشح لكم
بنتايك: مفاوضات الزمالك لضمي لم تستغرق وقتا طويلاً.. وكنت أعرف كل اللاعبين عمرو أدهم: سنلجأ للقانون ضد بوبيندزا.. ورابيد سيدرك الحقيقة عند طلب البطاقة الدولية كما كشف في الجول - أحمد حكم يعلن انتقاله إلى غزل المحلة غزل المحلة ينعي وفاة لاعبه السابق كوكا: مونديال الأندية كانت أفضل بطولة في حياتي.. ولدي حلم مع منتخب مصر مران الزمالك - جلسة خاصة من جوميز.. وانتظام الجزيري الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام.. وموعد جنازة إيهاب جلال مسيرة إيهاب جلال.. بدأ من الصفر ووصل للقمة وحلمه تحول إلى كابوس
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - شيكابالا وزيزو يتواجدان أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
بنتايك: مفاوضات الزمالك لضمي لم تستغرق وقتا طويلاً.. وكنت أعرف كل اللاعبين 2 ساعة | الكرة المصرية
حمد إبراهيم: إيهاب جلال كان مثل الملاك.. وتعرض للظلم وقت قيادة منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - يحيى خالد ومحمد علي يقودان سان جيرمان ولشبونة للفوز في دوري الأبطال 2 ساعة | كرة يد
عمرو أدهم: سنلجأ للقانون ضد بوبيندزا.. ورابيد سيدرك الحقيقة عند طلب البطاقة الدولية 3 ساعة | الكرة المصرية
كلاسيكو السعودية - محرز مهدد بالغياب أمام النصر 3 ساعة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - أحمد حكم يعلن انتقاله إلى غزل المحلة 3 ساعة | الدوري المصري
غزل المحلة ينعي وفاة لاعبه السابق 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح 4 وفاة إيهاب جلال