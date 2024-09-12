حمد إبراهيم: إيهاب جلال كان مثل الملاك.. وتعرض للظلم وقت قيادة منتخب مصر

تحدث حمد إبراهيم المدرب المساعد للراحل إيهاب جلال عن مسيرته معه.

ورفض إبراهيم الحديث عن الظلم الذي تعرض له إيهاب جلال في الوقت الحالي تقديرا لحالة الوفاة.

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر عصر الأربعاء.

وقال حمد إبراهيم المدرب المساعد عبر قناة صدى البلد: "إيهاب جلال كان مثل الملاك ويرفض الرد على التجاوزات في حقه ولم يخرج منه لفظ غير لائق".

وتابع "إيهاب جلال تعرض لظلم كبير جدا وسيكون هناك وقت سيُكشف فيه قهره، لن أتحدث حاليا لكنه تعرض لظلم كبير جدا وقت منتخب مصر".

واختتم تصريحاته "إيهاب جلال كان حلم حياته قيادة منتخب مصر ثم فجأة رحل بصورة غير جيدة، وأشياء أخرى لكن لا أريد الحديث في الوقت الحالي".

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وتوفي إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عاما.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.