كرة يد - يحيى خالد ومحمد علي يقودان سان جيرمان ولشبونة للفوز في دوري الأبطال

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

يحيى خالد - محمد علي - كرة يد

قاد الثنائي المصري يحيى خالد ومحمد علي فريقا باريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة للفوز في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقع الفريقان سويا في المجموعة الأولى التي تضم 8 أندية.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تلعب الفرق من الثالث إلى السادس ملحق مع الأندية الأربعة المتأهلة من المجموعة الثانية ليصعد رباعي في النهاية لربع النهائي.

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وتغلب باريس سان جيرمان على يورفارم بيليستير من مقدونيا بنتيجة 31-29.

ونجح يحيى خالد في تسجيل ثلاثة أهداف خلال المباراة مع باريس سان جيرمان.

أما محمد علي فنجح في قيادة سبورتنج لشبونة للفوز على ويسلا بلوك البولندي بنتيجة 34-29.

وتصدى محمد علي لـ 7 تصديات من 28 تسديدة على مرماه.

ونجح محمد علي في تحقيق نسبة نجاح 25%.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على فيزبريم المجري يوم 19 سبتمبر الجاري.

بينما لشبونة سيحل ضيفا على فريديريكيا الدنماركي ضمن منافسات الجولة الثانية.

كرة يد باريس سان جيرمان يحيى خالد سبورتنج لشبونة محمد علي
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