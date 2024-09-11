عمرو أدهم: سنلجأ للقانون ضد بوبيندزا.. ورابيد سيدرك الحقيقة عند طلب البطاقة الدولية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا

تمسك عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، بصحة موقف النادي الأبيض في التعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا لاعب سينسيناتي الأمريكي السابق.

وأعلن نادي الزمالك عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة.

وقال أدهم في تصريحات لموقع بلاي سبورت الروماني: "الزمالك لديه عقد ساري المفعول مع بوبيندزا والذي رفض رغم ذلك احترام توقيعه ولم يعد اللاعب يرد على أي مكالمات".

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وأكمل: "سيبحث الزمالك عن المسار القانوني الذي سيتخذه ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه دون موافقتنا".

وذكر ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق رابيد ذكر في تصريحات لموقعي دي جي سبورت وفاناتيك الروماني: "بوبيندزا متواجد في نيجيريا حاليا بانتظار الحصول على تأشيرة شينجن من أجل السفر إلى رومانيا وعلى تصريح العمل، ما يتبقى مجرد إجراءات شكلية".. طالع تفصيل تصريحات المدرب بالضغط هنا

وردًا على ذلك ذكر عضو الزمالك: "لم نجر أي محادثات مع الشركة التي تمثل بوبيندزا، وإذا كان الوكيل متأكدًا من موقف اللاعب ويتجاهل الحقائق التي قدمناها، فلا يوجد شيء يمكننا فعله. ننتظر ونرى ما سيحدث، وأخشى أن يكون مدير أعمال اللاعب غير متأكد من الوضع الذي يعيشه موكله".

واختتم: "الوضع الحقيقي لبوبيندزا سيتضح بمجرد طلب البطاقة الدولية المذكورة، سيدركون وقتها الحقيقة، ويجب على رابيد بوخارست أن يفعل ما يراه مناسبًا في هذا الأمر".

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

بوبيندزا الزمالك رابيد بوخارست
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