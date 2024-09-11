غزل المحلة ينعي وفاة لاعبه السابق

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 22:49

كتب : رضا السنباطي

ماليك توريه - غزل المحلة

نعى مجلس إدارة غزل المحلة وفاة لاعب الفريق السابق ماليك توريه.

وتوفي ماليك توريه مساء اليوم عن عمر ناهز 28 عاما.

وجاء بيان مجلس إدارة غزل المحلة كالتالي:

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"يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ، والسادة أعضاء مجلس الإدارة. والأجهزة الفنية، واللاعبون بخالص التعازي لأسرة اللاعب الإيفواري ماليك توريه - لاعب غزل المحلة السابق سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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موقع "TELE MALI" المالي، أشار إلى أن ماليك توريه، لاعب غزل المحلة السابق، توفي بشكل مفاجئ، أثناء لعبه مباراة مع أصدقائه.

وأوضح التقرير ان توريه سقط بشكل مفاجئ قبل أن يفارق الحياة.

توريه انضم للمحلة قبل موسمين وشارك في 14 مباراة دون أن يسجل أو يصنع.

ويستعد غزل المحلة لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وتاهل غزل المحلة رفقة كل من بتروجت وحرس الحدود لمسابقة الدوري.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب والداخلية وبلدية المحلة لمنافسات دوري المحترفين.

غزل المحلة
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