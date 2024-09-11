كوكا: مونديال الأندية كانت أفضل بطولة في حياتي.. ولدي حلم مع منتخب مصر

تحدث أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر في حوار مطول مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن انطلاق مشواره مع منتخب مصر ومسيرته مع الأهلي.

ولعب كوكا أمام كاب فيردي مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب بعد أن شارك لأول مرة مع الفراعنة أمام كرواتيا وديا.

وكشف كوكا في حواره مع موقع فيفا أن بطولة كأس العالم للأندية مع الأهلي كانت الأفضل في مسيرته.

وكل ما يلي على لسان أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي في حواره مع موقع فيفا الرسمي:

منتخب مصر

"تم استدعائي بالفعل لأمم إفريقيا 2023 قبل أن أخرج من القائمة بسبب الإصابة، كانت فترة صعبة جدا بعد أن كنت على وشك المشاركة في أول بطولة إفريقية وكنت أؤدي بشكل جيد مع النادي في ذلك التوقيت".

"كان عمري 21 عاما وأردت جدا الانضمام إلى المنتخب لكن الإصابة جاءت في وقت حاسم ومنعتني من تحقيق ذلك، ولكن تعافيت بشكل جيد وتمكنت من العودة بشكل أقوى والعودة إلى المنتخب".

"استدعائي 3 مرات تحت قيادة حسام حسن؟ أعتقد أن ثقة المدرب واحدة من أهم الأشياء التي يمكن لأي لاعب اكتسابها، في تحفز اللاعب لتقديم أفضل ما لديه، والتركيز على بذل المزيد من الجهد لإثبات نفسه وهذا يجعلني سعيدا بذلك".

"أحاول دائما تقديم كل ما لدي وأؤدي بشكل جيد سواء لنفسي أو لبلدي، أعتقد الأفضل لم يأت بعد".

"مباراة كرواتيا كانت الظهور الدولي الأول لي، بينما مواجهة كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا هي أول مواجهة رسمي لي، المباراتان تعني لي الكثير ولا يمكن لي نسيانهما في مسيرتي".

كأس العالم

"لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم رغم تصدرنا مجموعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم وزيادة عدد الفرق المتأهلة، لكن منتخبات إفريقيا تملك العديد من اللاعبين المحترفين، والمنتخبات تتحسن مما يجعل الأمر أكثر صعوبة فلم تعد هناك فرق ضعيفة كما شاهدنا في أمم إفريقيا الأخيرة".

"لم يتنبأ أحد بخروج مصر من ثمن النهائي، وعلينا الاستمرار في العمل الجاد لنبقى على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا".

"كأس العالم هي واحدة من البطولات التي أرغب بشدة المشاركة فيها، هي هدف رئيسي أمام عيني لتحقيقه، فإذا تمكنت من المشاركة في كأس العالم وأمم إفريقيا مع مشاركتي بالأولمبياد، سأكون قد شاركت في جميع البطولات الكبرى تقريبا على مستوى الأندية والمستوى الدولي، لأكون فخورا للغاية في مثل هذا السن الصغير".

الأهلي ومونديال الأندية

"كأس العالم للأندية كانت أفضل بطولة في حياتي وأعتبرها انطلاقتي، لم أكن ألعب بانتظام في الدوري، ولكن بعد ذلك بدأت في مونديال الأندية وقدمت أداء جيدا، وصنعت هدفا في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع".

"وقدمت أداء جيدا ضد اتحاد جدة ولعبت ضد مثلي الأعلى نجولو كانتي، ولا يمكنني أن أنسى هتاف الجماهير باسمي عقب مباراة أوراوا، كانت أفضل لحظة في حياتي سأعتز دائما بذكريات تلك البطولة وأتمنى عيش تلك اللحظات مرة أخرى".

"كأس العالم للأندية 2025 ستكون أصعب بالنسبة للأهلي، كانت فرصتنا أقوى في النسخ السابقة، ولكن الآن مع مشاركة المزيد من الفرق ستنضم بعض الأندية الكبرى للمنافسة، ومع ذلك فإننا نتحسن أيضا وسنذهب إلى هناك للمنافسة لأننا نريد تحسينا مركزنا".

"بالتأكيد يمكن للأهلي الوصول إلى نهائي كأس الإنتركونتينينتال، ولم لا؟ هدف الأهلي في أي بطولة هو حصد اللقب بغض النظر عن المنافس، لن نشارك فقط ولكن سنكون خصما قويا لأي فريق، ولأنها النسخة الافتتاحية للبطولة فنريد أن نصع التاريخ وأتمنى أن نصل للنهائي ونواجه ريال مدريد".

الأولمبياد والخسارة أمام المغرب

"الأولمبياد بطولة كبرى تضيف إلى مسيرة أي لاعب، كانت مهمة بالنسبة لنا وقدّم اللاعبن أقصى ما لديهم وأمام فرنسا في نصف النهائي كنا على بعد 8 دقائق فقط من ضمان ميدالية لمصر، لكن عامل الخبرة لم يساعدنا وتأثرنا بالبطاقة الحمراء لعمر فايد".

"لم نتوقع الهزيمة 6-0 أمام المغرب، لكن كان هناك تأثير بدني وذهني خاصة بعد لعب 120 دقيقة في مباراتين متتاليتين بجانب السفر من مدينة لأخرى، وفي النهاية كنا بين أفضل 4 فرق".

"بصراحة لم أتوقع ما حققته مع الأهلي بعمر 23 عاما فقط، في 2020 عندما كنت في فريق الشباب مواليد 2001 وكان على وشك التفكك قلت لنفسي الأمر إما أن أعيش أو أموت، تمكنت من تحقيق كل أحلامي من خلال العمل الجاد وفخور بما أنجزته في هذه المرحلة لكنني أتطلع إلى المزيد في المستقبل".