مران الزمالك - جلسة خاصة من جوميز.. وانتظام الجزيري

خاض فريق الزمالك مرانه الختامي على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم السبت المقبل.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل السفر، والاكتفاء بخوض بعض الفقرات الفنية الخفيفة بالكرة.

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني في ظل سفر الفريق إلى كينيا في ساعة مبكرة من صباح الغد.

وعقد جوزيه جوميز جلسة مع اللاعبين في المران الختامي تحضيرا لمواجهة الشرطة الكيني.

وتحدث جوزيه جوميز وجهازه المعاون مع اللاعبين على أهمية التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني لتكون انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن اللقب.

كما انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في تدريبات الأبيض.

وعاد الجزيري إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد انتهاء معسكر المنتخب التونسي عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الزمالك للسفر بعد منتصف الليل إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل .