الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام.. وموعد جنازة إيهاب جلال

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة إيهاب جلال المدير الفني للدراويش.

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر.

وكشف نادي الإسماعيلي على صفحته الرسمية: "يعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق والذي وافته المنية قبل قليل".

كما أوضح النادي "تشيع جنازة إيهاب جلال غدا الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس على أن تتلقى الأسرة العزاء يوم الجمعة المقبل بمسجد القوات المسلحة أمام سيتي ستارز".

واختتم البيان "قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إقامة عزا الراحل يوم الأحد المقبل في استاد الإسماعيلية".

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وتوفي إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عاما.

وتعرض إيهاب جلال لجلطة في البداية وخضع إلى عملية جراحية.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.