مسيرة إيهاب جلال.. بدأ من الصفر ووصل للقمة وحلمه تحول إلى كابوس

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 20:02

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

توفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

إيهاب جلال فارق الحياة لكنه ترك بصمة ومسيرة ذهبية في تاريخ الكرة المصرية.

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FilGoal.com يستعرض مسيرة إيهاب جلال الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 57 عاما.

لاعب الشمس والمصري والقناة السابق توج بكأس مصر مع الدراويش عام 1997.

إيهاب جلال كان لاعبا جيدا لكن نجمه بزغ في عالم التدريب ونجح في قيادة منتخب مصر والزمالك الذي لم يرتدي قميصه كلاعب في حالة نادرة داخل جدران الفريق الأبيض.

من الصفر إلى القمة

ايجي جوول || إيهاب جلال من تليفونات بني سويف إلى قيادة المنتخب الوطني

بدأ إيهاب جلال مشواره التدريبي مع كهرباء الإسماعيلية في 2007-2008، درب الحمام وكفر الشيخ وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز موسم 2013-2014 مع تليفونات بني سويف.

كاد يبقي على تليفونات بني سويف بين الكبار لولا خسارة اللقاء الفاصل ضد الرجاء، لينتقل إلى مصر للمقاصة الذي سطر معه فصلا رائعا على مدار 3 مواسم.

مع المقاصة احتل وصافة الدوري في 2016-2017 ليقود الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

قضى فترات قصيرة مع إنبي والزمالك والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية، قم قاد المصري عاما و3 أشهر.

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ثم تولى مقاليد الحكم في المقاصة لولاية ثانية قبل أن يقود الإسماعيلي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وترك بيراميدز ثالثا في ترتيب الدوري ومتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية.

حلم تحول إلى كابوس

في 12 أبريل 2022 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر.

جلال حقق حلمه بتدريب منتخب مصر الذي تأخر 3 سنوات.

في 2019 وبعد الاستغناء عن خدمات المكسيكي خافيير أجيري، كان جلال قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفراعنة.

قبل أن يستقر اتحاد الكرة على تعيين حسام البدري الذي رحل عن الفريق في سبتمبر 2021.

جلال انضم إلى كوكبة من الأسماء الوطنية الرنانة في تاريخ منتخب مصر، أبرزهم محمود الجوهري وحسن شحاتة ومحسن صالح وعبد صالح الوحش وفؤاد صدقي وحسام حسن الذي يتولى المهمة حاليا.

حلم جلال في تدريب منتخب مصر تحول إلى كابوس بعدما انتهت مهمته سريعا مع الفريق.

وقاد جلال منتخب مصر في ثلاث مباريات فقط خلال الفترة من 25 أبريل الماضي وحتى 16 يونيو.

تجارب محلية جديدة

إيهاب جلال بعد انتهاء تجربته مع منتخب مصر تولى تدريب النادي المصري في سبتمبر 2022.

إيهاب جلال عاد لتدريب المصري من أجل تكرار نجاحاته السابقة بعدما قاد الفريق لتحقيق المركز الرابع في عام 2018 والتأهل إلى بطولة الكونفدرالية وبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

تجربة إيهاب جلال الثانية مع المصري كانت أيضا قصيرة.

وقاد إيهاب جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

بعد نهاية تجربة المصري انتقل إيهاب جلال لتدريب نادي فاركو.

في ديسمبر 2022 تولى إيهاب جلال تدريب نادي فاركو في محاولة لإنقاذه من الموقف الصعب بجدول الترتيب.

تجربة إيهاب جلال مع فاركو ظهر خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

إنقاذ الدراويش

في أغسطس 2023 استنجد الإسماعلي بنجمه السابق إيهاب جلال لإنقاذه من موقفه الحرج بجدول الدوري.

جلال سبق وان قاد الإسماعيلي في موسم 22/2021.

وقاد جلال الإسماعيلي في 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات في ولايته الأولى.

الولاية الثانية كانت أصعب في ظل معاناة الدراويش من إيقاف القيد وأزمات مالية خانقة.

إيهاب جلال نجح في الإبقاء على الإسماعيلي في مسابقة الدوري بعدما احتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

لكنه نجح في بلوغ الدور نصف نهائي من كأس مصر بعد غياب دام سنوات وودع المسابقة على يد زد الذي خسر النهائي من بيراميدز.

وبعد نهاية الموسم المنصرم تعرض إيهاب جلال لجلطة في البداية وخضع إلى عملية جراحية.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة إيهاب جلال ولنادي الإسماعيلي، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.

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