تصفيات كأس العالم - كنو يعتذر لجماهير السعودية بعد الطرد أمام الصين.. ويقطع وعدا
الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 19:07
كتب : FilGoal
قدم محمد كنو لاعب منتخب السعودية اعتذارا لجماهير منتخب بلاده بعدما تعرض للطرد أمام الصين.
وتعرض كنو للطرد أمام الصين في المباراة التي حسمها منتخب السعودية 2-1 في اللحظات الأخيرة.
وقال كنو: "جمهور وطني الغالي، مبروك النقاط الثلاث المهمة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم".
وأضاف "أقدم بالغ الاعتذار للقيادة الرياضية والجهازين الإداري والفني وزملائي اللاعبين الذين كانوا على قدر من المسؤولية".
وتابع "أكرر اعتذاري وأخص هنا جمهور السعودية كافة وأعدكم بتقديم ما يسركم في قادم المواعيد مع المنتخب السعودي. مبروك يا أغلى وطن".
وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره الصيني إلى الفوز بنتيجة 2-1.
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أهداف المباراة |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 10, 2024
الصين 1 - 2 السعودية#الصين_السعودية#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZkWD3a5NKo
وسجل علي لاجامي بالخطأ في مرماه هدف تقدم منتخب الصين في الدقيقة 14.