تصفيات كأس العالم - كنو يعتذر لجماهير السعودية بعد الطرد أمام الصين.. ويقطع وعدا

قدم محمد كنو لاعب منتخب السعودية اعتذارا لجماهير منتخب بلاده بعدما تعرض للطرد أمام الصين.

وتعرض كنو للطرد أمام الصين في المباراة التي حسمها منتخب السعودية 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وقال كنو: "جمهور وطني الغالي، مبروك النقاط الثلاث المهمة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف "أقدم بالغ الاعتذار للقيادة الرياضية والجهازين الإداري والفني وزملائي اللاعبين الذين كانوا على قدر من المسؤولية".

وتابع "أكرر اعتذاري وأخص هنا جمهور السعودية كافة وأعدكم بتقديم ما يسركم في قادم المواعيد مع المنتخب السعودي. مبروك يا أغلى وطن".

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره الصيني إلى الفوز بنتيجة 2-1.

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وسجل علي لاجامي بالخطأ في مرماه هدف تقدم منتخب الصين في الدقيقة 14.