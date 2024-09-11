تصفيات كأس العالم - كنو يعتذر لجماهير السعودية بعد الطرد أمام الصين.. ويقطع وعدا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 19:07

كتب : FilGoal

احتفال محمد كنو بهدف السعودية

قدم محمد كنو لاعب منتخب السعودية اعتذارا لجماهير منتخب بلاده بعدما تعرض للطرد أمام الصين.

وتعرض كنو للطرد أمام الصين في المباراة التي حسمها منتخب السعودية 2-1 في اللحظات الأخيرة.

وقال كنو: "جمهور وطني الغالي، مبروك النقاط الثلاث المهمة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف "أقدم بالغ الاعتذار للقيادة الرياضية والجهازين الإداري والفني وزملائي اللاعبين الذين كانوا على قدر من المسؤولية".

وتابع "أكرر اعتذاري وأخص هنا جمهور السعودية كافة وأعدكم بتقديم ما يسركم في قادم المواعيد مع المنتخب السعودي. مبروك يا أغلى وطن".

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره الصيني إلى الفوز بنتيجة 2-1.

وسجل علي لاجامي بالخطأ في مرماه هدف تقدم منتخب الصين في الدقيقة 14.

فيما سجل حسن قادش مدافع اتحاد جدة ثنائية المنتخب السعودي في الدقيقتين 39 و90.

الفوز رفع رصيد السعودية إلى 4 نقاط فيما توقف رصيد الصين بلا نقاط.

وتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب السعودية برصيد 4 نقاط، ثم البحرين برصيد 3 نقاط.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية التي تضم كل من: الصين واليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا.

منتخب السعودية محمد كنو
نرشح لكم
وكيل ميشالاك لـ في الجول: نصل مصر خلال ساعات لإتمام الانتقال إلى الزمالك نيمار على رأس قائمة الهلال الآسيوية رغم الاستبعاد المحلي ثنائية نادرة تنقذ مانشيني.. السعودية تقلب الطاولة على الصين في تصفيات كأس العالم خبر في الجول - بارو رغبة جوميز الأولى.. وخطوة من الزمالك عكاظ: النصر يستقر على إقالة كاسترو.. والكشف عن هوية خليفته مانشيني: تأثر منتخب السعودية بسبب كثرة الأجانب في الدوري؟ هذا هو الحل حتى لا يكرر خطأ بيرخفاين.. كومان يرفض التعليق على انتقال ديباي إلى البرازيل نهاية أزمة أهلي جدة الآسيوية بسبب ملعب الجوهرة المشعة
أخر الأخبار
كوكا: مونديال الأندية كانت أفضل بطولة في حياتي.. ولدي حلم مع منتخب مصر دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة خاصة من جوميز.. وانتظام الجزيري 40 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام.. وموعد جنازة إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
ضربة قوية للرجاء.. الوداد يقترب من إتمام الصفقة الـ17 ساعة | الوطن العربي
تقارير إيطالية: بن ناصر يغيب حتى بداية عام 2025 للإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مسيرة إيهاب جلال.. بدأ من الصفر ووصل للقمة وحلمه تحول إلى كابوس 2 ساعة | تقرير في الجول
تصفيات كأس العالم - كنو يعتذر لجماهير السعودية بعد الطرد أمام الصين.. ويقطع وعدا 3 ساعة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة والتوأم والأندية المصرية ينعون وفاة إيهاب جلال 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح