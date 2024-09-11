اتحاد الكرة والتوأم والأندية المصرية ينعون وفاة إيهاب جلال

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم والتوأم حسام وإبراهيم حسن والأندية المصرية وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر عصر اليوم الأربعاء.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بيانا للتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة إيهاب جلال.

كما نعى التوأم حسام وإبراهيم حسن وفاة إيهاب جلال.

بينما تقدمت العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلي والأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري وبتروجت وبلدية المحلة وغزل المحلة وإنبي وفاركو والجونة.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وتوفي إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عاما.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.