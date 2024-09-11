اتحاد الكرة والتوأم والأندية المصرية ينعون وفاة إيهاب جلال

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع منتخب مصر

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم والتوأم حسام وإبراهيم حسن والأندية المصرية وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر عصر اليوم الأربعاء.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بيانا للتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة إيهاب جلال.

أخبار متعلقة:
محمد صلاح ينعي وفاة إيهاب جلال وفاة إيهاب جلال حمد إبراهيم يكشف تطورات حالة إيهاب جلال الصحية عامر حسين: إيهاب جلال تعرض للظلم ولا أعرف أنه له مستحقات.. وهذه رسالتي لرئيس إنبي

كما نعى التوأم حسام وإبراهيم حسن وفاة إيهاب جلال.

بينما تقدمت العديد من الأندية المصرية مثل الإسماعيلي والأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري وبتروجت وبلدية المحلة وغزل المحلة وإنبي وفاركو والجونة.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وتوفي إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عاما.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

إيهاب جلال منتخب مصر
نرشح لكم
محمد صلاح ينعي وفاة إيهاب جلال الكومي: صلاح يحتضن اللاعبين الصغار في المنتخب ويجمع الكل حوله بعد الفوز على بوتسوانا.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة مجموعة مصر - لينفرد الفراعنة بالصدارة.. كاب فيردي تهزم موريتانيا بثنائية مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا محمد هاني: لم نتأثر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا.. وبعثنا رسالة لكل إفريقيا "لست في اختبار".. أسامة فيصل يروى كواليس تعليمات حسام حسن قبل مواجهة بوتسوانا خالد صبحي: الأجواء داخل منتخب مصر جيدة.. وهذه رسالة حسام حسن لي
أخر الأخبار
غزل المحلة ينعي وفاة لاعبه السابق 15 دقيقة | الكرة المصرية
كوكا: مونديال الأندية كانت أفضل بطولة في حياتي.. ولدي حلم مع منتخب مصر 28 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة خاصة من جوميز.. وانتظام الجزيري ساعة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام.. وموعد جنازة إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
ضربة قوية للرجاء.. الوداد يقترب من إتمام الصفقة الـ17 ساعة | الوطن العربي
تقارير إيطالية: بن ناصر يغيب حتى بداية عام 2025 للإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مسيرة إيهاب جلال.. بدأ من الصفر ووصل للقمة وحلمه تحول إلى كابوس 3 ساعة | تقرير في الجول
تصفيات كأس العالم - كنو يعتذر لجماهير السعودية بعد الطرد أمام الصين.. ويقطع وعدا 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح