محمد صلاح ينعي وفاة إيهاب جلال

نعى محمد صلاح قائد منتخب مصر وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر عصر اليوم الأربعاء.

وكتب محمد صلاح قائد منتخب مصر عبر حساباته الرسمية: "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال".

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وتوفي إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عاما.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض فترة احترافية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.