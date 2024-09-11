نيس يعلن موعد تقديم عبد المنعم وعبدي

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 18:27

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

أعلن نادي نيس الفرنسي موعد تقديم الثنائي محمد عبد المنعم والتونسي علي عبدي لوسائل الإعلام.

وتقرر تقديم النادي الفرنسي للثنائي الخميس في الثانية ظهرًا.

وكان نيس قد أعلن ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، قبل ضم الظهير الأيسر التونسي علي عبدي قادماً من نادي كان الفرنسي.

أخبار متعلقة:
بمشاركة عبد المنعم.. نيس يهزم أجاكسيو وديا منتخب مصر يستقر على عدم ضم بدلاء لـ إمام عاشور وعبد المنعم مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم

وانضم عبد المنعم إلى نيس قادما من الأهلي لمدة 4 أعوام.

ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5 مع فريق نيس.

وشارك محمد عبد المنعم لأول مرة مع نيس يوم الأحد في الفوز على أنجيه بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وبدأ عبد المنعم اللقاء من على مقاعد البدلاء بينما بدأ الكندي الجديد مويس بومبيتو أساسيا بجوار القائد المخضرم دانتي.

وأعلن نادي نيس في وقت سابق تقديم عبد المنعم ويوسوفا موكوكو المعار من بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء 4 سبتمبر، قبل أن يظهر موكوكو وحيدا في المؤتمر الصحفي .

وأصبح محمد عبد المنعم تاسع مصري يخوض مباراة رسمية في الدوري الفرنسي بعد كل من مصطفى محمد وأحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم وإسماعيل رفعت ومظهر عبد الرحمن وأنور جيومي وفؤاد صادق.

محمد عبد المنعم علي عبدي نيس الفرنسي
نرشح لكم
مدير فرانكفورت يوضح موقف مرموش من المشاركة أمام فولفسبورج تريزيجيه يقتحم قائمة الـ 10 التاريخية في منتخب مصر فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش شكوك حول لحاق مرموش بلقاء فولفسبورج.. وفرانكفورت يوضح موقفه شايبي: مرموش مثل أخي الأكبر.. سنحقق أشياء عظيمة سويا نادي الذهب السعودي يضم محمد البشبيشي مباراة جديدة تساوي هدف.. عبد القادر يسجل في تعادل مثير لقطر في كأس نجوم قطر مغربي جديد مع أحمد عبد القادر.. يوسف سفري مديرا فنيا لنادي قطر
أخر الأخبار
غزل المحلة ينعي وفاة لاعبه السابق 15 دقيقة | الكرة المصرية
كوكا: مونديال الأندية كانت أفضل بطولة في حياتي.. ولدي حلم مع منتخب مصر 29 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة خاصة من جوميز.. وانتظام الجزيري ساعة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام.. وموعد جنازة إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
ضربة قوية للرجاء.. الوداد يقترب من إتمام الصفقة الـ17 ساعة | الوطن العربي
تقارير إيطالية: بن ناصر يغيب حتى بداية عام 2025 للإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مسيرة إيهاب جلال.. بدأ من الصفر ووصل للقمة وحلمه تحول إلى كابوس 3 ساعة | تقرير في الجول
تصفيات كأس العالم - كنو يعتذر لجماهير السعودية بعد الطرد أمام الصين.. ويقطع وعدا 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح