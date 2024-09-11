نيس يعلن موعد تقديم عبد المنعم وعبدي

أعلن نادي نيس الفرنسي موعد تقديم الثنائي محمد عبد المنعم والتونسي علي عبدي لوسائل الإعلام.

وتقرر تقديم النادي الفرنسي للثنائي الخميس في الثانية ظهرًا.

وكان نيس قد أعلن ضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، قبل ضم الظهير الأيسر التونسي علي عبدي قادماً من نادي كان الفرنسي.

وانضم عبد المنعم إلى نيس قادما من الأهلي لمدة 4 أعوام.

ويرتدي عبد المنعم القميص رقم 5 مع فريق نيس.

وشارك محمد عبد المنعم لأول مرة مع نيس يوم الأحد في الفوز على أنجيه بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وبدأ عبد المنعم اللقاء من على مقاعد البدلاء بينما بدأ الكندي الجديد مويس بومبيتو أساسيا بجوار القائد المخضرم دانتي.

وأعلن نادي نيس في وقت سابق تقديم عبد المنعم ويوسوفا موكوكو المعار من بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء 4 سبتمبر، قبل أن يظهر موكوكو وحيدا في المؤتمر الصحفي .

وأصبح محمد عبد المنعم تاسع مصري يخوض مباراة رسمية في الدوري الفرنسي بعد كل من مصطفى محمد وأحمد حسام ميدو وحسني عبد ربه وأحمد أبو مسلم وإسماعيل رفعت ومظهر عبد الرحمن وأنور جيومي وفؤاد صادق.