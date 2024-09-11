وفاة إيهاب جلال

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

وفاة إيهاب جلال

توفي إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وتوفي إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عاما.

أخبار متعلقة:
حمد إبراهيم يكشف تطورات حالة إيهاب جلال الصحية عامر حسين: إيهاب جلال تعرض للظلم ولا أعرف أنه له مستحقات.. وهذه رسالتي لرئيس إنبي حمد إبراهيم: نرجو تحري الدقة بشأن حالة إيهاب جلال الصحية.. وقرار من الأطباء الإسماعيلي يصدر بيانا بشأن حالة إيهاب جلال الصحية

وتعرض إيهاب جلال لجلطة في البداية وخضع إلى عملية جراحية.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة إيهاب جلال ولنادي الإسماعيلي، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض فترة احترافية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

الدوري المصري منتخب مصر الإسماعيلي
نرشح لكم
وكيل ميشالاك لـ في الجول: نصل مصر خلال ساعات لإتمام الانتقال إلى الزمالك الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوباما تمهيدا للانتظام في تدريبات الزمالك.. وصول عمر فرج إلى القاهرة الشريعي: إنبي فائز بنسبة 100% في صفقة محمد حمدي.. وهذا موقفنا من الأهلي خبر في الجول - المصري يستهدف ضم خالد صبحي والقرموطي من سيراميكا كليوباترا خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين خبر في الجول - حُكم من فيفا ضد الزمالك بسبب أتشيمبونج.. ومُهلة للأبيض خبر في الجول - بسبب المشاركة والجاهزية.. كفة ميشالاك أرجح من بورو في الزمالك
أخر الأخبار
نيس يعلن تقديم عبد المنعم وعبدي الخميس 8 دقيقة | المحترفون
وفاة إيهاب جلال 41 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الدوري الفرنسي تدعو لحل النزاع المالي بين مبابي وسان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل ميشالاك لـ في الجول: نصل مصر خلال ساعات لإتمام الانتقال إلى الزمالك ساعة | الدوري المصري
مدير فرانكفورت يوضح موقف مرموش من المشاركة أمام فولفسبورج ساعة | المحترفون
مدرب إنجلترا يكشف موقفه من استدعاء بن وايت 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن مد فترة القيد في الدرجتين الثانية والثالثة 2 ساعة | القسم الثاني
مدافع أستون فيلا يصف صلاح بالحائط 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح