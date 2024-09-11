رابطة الدوري الفرنسي تدعو لحل النزاع المالي بين مبابي وسان جيرمان

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 17:07

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

عرضت رابطة الدوري الفرنسي على النجم كيليان مبابي وفريقه السابق باريس سان جيرمان الوساطة لحل نزاعهما المالي.

قبل شهر، أوضحت جريدة لوموند الفرنسية أن مبابي لاعب ريال مدريد الجديد تحرك بشكل رسمي للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى ناديه السابق سان جيرمان.

وذكرت جريدة ليكيب أن الفريق القانوني لمبابي اجتمع بنظيره في سان جيرمان بدعوة من اللجنة القانونية التابعة لرابطة الدوري التي لجأ إليها كيليان.

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محامو نادي سان جيرمان رحبوا بطلب الوساطة، وأكدوا أن النادي الباريسي يسعى لحل الأزمة منذ عدة أشهر، حسب التقرير.

الشهر الماضي، ذكرت لوموند أن مبابي طالب بـ55 مليون يورو من مستحقاته المتأخرة في باريس سان جيرمان.

وأحال مبابي الأمر إلى اللجنة القانونية لرابطة الدوري وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

أواخر مايو الماضي، كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدم حصول كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق على راتبه منذ شهر إبريل.

وفقا للصحيفة فإن ناصر الخليفي رئيس النادي لم يمنح مبابي راتبه لأكثر من شهر وهو ما رفضه اللاعب الفرنسي.

مبابي كان قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الفريق، قبل أن ينضم رسميا لريال مدريد.

وفقا للتقارير فإن مبابي قد وافق على عدم الحصول على 80 مليون يورو قيمة بند الوفاء للنادي والتي فعلت بعد تمديد تعاقده في المرة السابقة.

وانتظر باريس سان جيرمان موافقة كتابية من مبابي ليضمن عدم مطالبة اللاعب بالمبلغ وفي المقابل لا يرغب النادي أيضا في دفع راتبه.

ليكيب أشارت إلى أن العلاقة بين مبابي والخليفي قد وصلت إلى نقطة مسدودة لا يتحدثان فيها سويا ولذلك فإن الفريق القانوني للطريفين يعملان على إيجاد حل في الفترة الحالية ليحصل كل طرف على حقوقه خصوصا مع رغبة اللاعب في الحصول على راتبه.

وكان كيليان قد رفض تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان وهو ما أثار غضب الخليفي والذي يرى أن اللاعب قد وعده من قبل بعدم الرحيل عن الفريق مجانا.

وشهد صيف 2024 انضمام مبابي إلى ريال مدريد بشكل رسمي ليصبح لاعبا للفريق بداية من موسم 2024-2025.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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