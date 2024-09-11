وكيل ميشالاك لـ في الجول: نصل مصر خلال ساعات لإتمام الانتقال إلى الزمالك

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 16:53

كتب : حامد وجدي

البولندي كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي

كشف سيرحات ألتينتشي وكيل أعمال البولندي كونراد ميشالاك موعد وصوله إلى القاهرة من أجل الانتقال إلى الزمالك.

وقال سيرحات لـFilGoal.com: "نادي أحد السعودي أتم الاتفاق مع الزمالك بشأن انتقال كونراد ميشالاك إلى الأبيض".

وأضاف "ميشالاك يصل مصر اليوم الأربعاء وأنا معه لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله إلى الزمالك بشكل رسمي".

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وانفرد FilGoal.com بخبر مفاوضات الزمالك مع نادي أحد السعودي لضم ميشالاك.

صفقات الزمالك - كونراد ميشالاك زميل كوكا صاحب السرعة الخارقة

وقال مصدر من نادي أحد السعودي لـFilGoal.com: "الزمالك دخل في مفاوضات رسمية معنا بشأن إمكانية ضم كونراد ميشالاك خلال فترة الانتقالات الجارية".

وأضاف "الزمالك اتفق على استعارة ميشالاك لمدة موسم، والآن يعمل على إتمام الاتفاق الشخصي مع اللاعب من أجل راتبه".

وأتم تصريحاته "إذا اكتملت مفاوضات الزمالك مع اللاعب أتوقع أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي قبل يوم 12 سبتمبر الجاري".

ويجيد كونراد صاحب الـ26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ويحصل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.

كونراد ميشالاك أحد الزمالك الدوري المصري
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