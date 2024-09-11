مدير فرانكفورت يوضح موقف مرموش من المشاركة أمام فولفسبورج

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 16:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد هوفنهايم

يسابق عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الزمن من أجل اللحاق بالمشاركة في مباراة فريقه ضد فولفسبورج يوم السبت، حسب تيمو هاردونج المدير الرياضي للنادي.

ويحل فرانفكورت ضيفا على فولفسبورج ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني، بعد أيام من عودة اللاعب إلى ناديه مصابا، وذلك خلال لقاء منتخب مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقال هاردونج في تصريحات للصحفيين: "إصابة عمر مرموش في الركبة ليست قوية كما كنا نخشى في البداية، مرموش يتلقى العلاج قبل وبعد التدريب".

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وأضاف "علينا أن نراقب حالة ركبة مرموش في الأيام القليلة المقبلة".

وتابع "ليس من المستحيل أن يلعب عمر أمام فولفسبورج، ولكن مشاركته ليست مضمونة أيضا".

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت أن عمر مرموش عاد إلى ناديه يوم الاثنين وخضع لفحوصات يوم الثلاثاء أثبتت إصابته في الرباط الجانبي للركبة.

وخرج عمر من معسكر منتخب مصر عقب الفوز على كاب فيردي يوم الجمعة بسبب الإصابة، ليغيب عن لقاء بوتسوانا يوم الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن مرموش خضع للعلاج وتدرب منفردا كإجراء احترازي يوم الثلاثاء، وأن هناك شكوك حول إمكانية مشاركته أمام ناديه القديم.

وقال متحدث باسم النادي لجريدة بيلد: "لا نظن حاليا أن إصابة مرموش خطيرة، لكن لا يمكننا التأكد من ذلك في الوقت الحالي".

ومن غير الواضح حاليا ما إذا كان مرموش سيدخل التشكيل الأساسي أم سيجلس على مقاعد البدلاء فقط.

يذكر أن مرموش سجل هدفا في شباك كاب فيردي ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الجمعة، قبل أن ينهي اللقاء مصابا.

مهاجم وادي دجلة السابق شارك كأساسي في المباريات الـ3 الأولى بالموسم الجديد.

وسجل البالغ من العمر 25 عاما هدفا وصنع 3 في المباريات الـ3 .

في الموسم الماضي، أحرز مرموش 17 هدفا في 41 مباراة بمختلف المسابقات.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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