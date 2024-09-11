اتحاد الكرة يعلن مد فترة القيد في الدرجتين الثانية والثالثة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة قيد دوري القسم الثاني.

وسيتم مد قيد دوري القسم الثاني أ وبـ حتى يوم 3 أكتوبر المقبل بدلا من 22 سبتمبر الحالي.

كما قرر الاتحاد مد فترة قيد القسم الثالث حتى يوم 17 أكتوبر المقبل بدلا من 25 سبتمبر الحالي.

وينقسم دوري القسم الثاني إلى المجموعة الأولى المعروفة بدوري المحترفين والمجموعة الثانية التي تنقسم إلى مجموعات الصعيد والقاهرة وبحري وكل مجموعة منهم تنقسم إلى مجموعتين

دوري المحترفين أو دوري القسم الثاني أ يشارك خلاله ٢٠ فريقا يصعد أول ثلاثة إلى الدوري الممتاز ويهبط أخر ثلاث أندية إلى دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب ينقسم إلى ٦ مجموعات يصعد أول ثلاث أندية من كل مجموعة لمواجهة المجموعة المقابلة مثل ١ مع ٢ و٣ مع ٤ و٥ مع ٦

في دورة ترقي تضم ٦ أندية من دورين يصعد بطلها إلى دوري المحترفين ليصبح الإجمالي صعود ٣ أندية من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين