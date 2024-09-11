gaming - الكشف عن الملاعب الجديدة في EAFC 25

أعلنت شركة EA عن الملاعب جديدة في لعبتها FC 25.

ومن المقرر طرح اللعبة في الأسواق يوم 27 سبتمبر الحالي.

سيتواجد في اللعبة العديد من الملاعب العائدة أو التي ستتواجد لأول مرة من أصل 120 ملعبا.

وسيتواجد ملعب المونيمومينتال معقل ريفر بليت الأرجنتيني.

روتردام دي كويب معقل فينورد الهولندي.

جوزيه ألفالادي معقل سبورتنج لشبونة البرتغالي.

إسطنبول رامس بارك معقل جالاتا سراي التركي.

ملعب أولكر معقل فنربخشة الركي.

وبالطبع سيتواجد في اللعبة جميع ملاعب الأندية الإنجليزية الـ20 هذا إلى جانب أندية دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

هذا بالإضافة لملاعب الدوري الألماني والدرجة الثانية.

والدوري الإسباني في درجاته الأولى والثانية والثالثة.

ومن الملاعب العربية سيتواجد كل من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وملعب الملك فهد من السعودية.