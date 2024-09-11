ديكو يكشف سبب تفضيل برشلونة التعاقد مع أولمو على حساب نيكو ويليامز

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 15:11

كتب : FilGoal

ديكو

كشف ديكو المدير الرياضي لبرشلونة عن سبب عدم تعاقد فريقه مع نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو وتفضيل داني أولمو عليه.

وكان برشلونة قد تعاقد أولمو قادما من لايبزج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "كنا بحاجة إلى جناح عالي المستوى، وكان لدينا بالفعل فيران توريس ورافينيا وأنس وفاتي الذي كان جيدا جدا خلال فترة التحضير للموسم لكنه تعرض لإصابة، وأيضا لدينا لاعبين يمكنهم اللعب في مركز الجناح كأولمو".

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وواصل "في النهاية أولمو يمكنه أن يعطيك المزيد من الخيارات، هذا لا يعني أننا لم نتحدث مع النادي أو اللاعب ولكن كان لدينا أولويات ولم يكن من ضمنها التعاقد مع جناح آخر".

وتابع "في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات لم نكن نتوقع إصابة بيرنال، هو لاعب شاب وإصابته كان أحد أصعب أيام حياتي لأنني لا أحب رؤية لاعب في هذا السن يعاني، في النهاية فكرنا في أن التعاقد مع لاعب وسط خلال آخر ثلاثة أيام يناسب طريقة اللعب ونستطيع تسجيله مع قانون اللعب المالي النظيف سيكون معقدا، ولدينا بالفعل فرينكي دي يونج وجافي وكاسادو وإريك جارسيا الذي يمكنه اللعب كلاعب كوسط لذلك قررنا الاكتفاء بما لدينا".

وحقق برشلونة الفوز في أول 4 مباريات من الدوري الإسباني محققا العلامة الكاملة ليتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.

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