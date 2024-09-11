رونالدو: مانشستر يونايتد بحاجة إلى إعادة بناء كل شيء

يرى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحتاج لعملية إعادة بناء.

وقال رونالدو عبر قناته بموقع يوتيوب: "مانشستر يونايتد بحاجة إلى إعادة بناء كل شيء".

وأضاف "عندما عدت إلى مانشستر يونايتد كنت سعيدا للغاية، كنت أحد أفضل الهدافين".

وأتم تصريحاته "فعلت أشياء لا تصدق مع النادي في موسمي الأول برصيد 37 هدفا كنت ثالث أفضل هداف في الدوري، وسجلت في جميع مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا".

وبعد مسيرة طويلة مع ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي، عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في موسم 2021-2022.

قبل أن يرحل منه وينضم للنصر السعودي بعد موسم ونصف.