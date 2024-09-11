الدرجة الثانية - سحب قرعة المجموعتين الخامسة والسادسة

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 14:06

كتب : رضا السنباطي

المنصورة - مركز شباب القزازين - القسم الثاني ب

أقيمت اليوم الأربعاء، مراسم سحب قرعة المجموعتين الخامسة والسادسة بدوري القسم الثاني ب.

وأعلن اتحاد الكرة عن نظام الدوري حيث يصعد أول 3 فرق من كل مجموعة في مواجهة أول 3 فرق من مجموعة أخرى.

ثم تقام دورة ترقي تضم 6 فرق يصعد بطلها إلى دوري المحترفين بشكل مباشر ليصبح إجمالي الصاعدين إلى دوري المحترفين 3 فرق.

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وجاءت قرعة دوري القسم الثاني ب للمجموعة الخامسة كالآتي:

الجولة الأولى المجموعة الخامسة

بلقاس سيتي مع كفر الشيخ

نبروه مع مركز شباب تلا

بيلا مع بايونيرز

دمياط مع مركز شباب القزازين

صيد المحلة مع بني عبيد

مالية كفر الزيات مع دكرنس

الجولة الأولى المجموعة السادسة

الحمام مع الهلال بمطروح

الأولمبي مع أصحاب الجياد

المجد السكندري مع الزهور

دلفي مع مركز شباب كوم حمادة

الجزيرة مع طلائع الأسطول

دوري الدرجة الثانية القسم الثاني
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