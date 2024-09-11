تعافي ميليتاو من إصابته قبل لقاء سوسيداد

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

ميليتاو

عاد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد إلى تدريبات الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

خلال فترة التوقف الدولي، تلقى ريال مدريد خبرا مؤسفا بإعلان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وأصيب ميليتاو خلال تدريبات منتخب البرازيل على هامش التوقف الدولي.

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لكن جريدة ماركا ذكرت يوم الأربعاء أن ميليتاو تعافى من إصابته العضلية.

وشارك الدولي البرازيلي في تدريبات الملكي يوم الأربعاء.

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ويعاني دفاع ريال مدريد من إصابة دافيد ألابا والظهير الأيسر فيرلان ميندي.

إلى جانب ذلك يغيب عن وسط الملكي الرباعي داني سيبايوس وجود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا الذي سبق واستعمله المدرب كارلو أنشيلوتي كظهير أيسر، وأوريليان تشواميني الذي سبق واستعمله أنشيلوتي أيضا لحل أزمة الدفاع.

وبذلك يخوض الميرينجي مباراة ريال سوسيداد المقبلة بعد التوقف الدولي.

ويحتل حامل اللقب ريال مدريد المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد أول 4 جولات، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة.

ريال سوسيداد ريال مدريد إيدير ميليتاو
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