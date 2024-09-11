الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوباما

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 13:39

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف إبراهيم أوباما وحسام المندوه

أعلن نادي الزمالك توصله لتسوية مالية مع لاعبه السابق يوسف إبراهيم "أوباما" بشأن مستحقاته لدى النادي.

يوسف أوباما

النادي : بيراميدز

الزمالك

ووافق اللاعب على تسوية مستحقاته بعد جلسة جمعته بحسام المندوه أمين الصندوق بالزمالك.

وكان أوباما قد انضم إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - الظهور الأول لـ أوباما ومجدي.. وعودة رمضان لمواجهة الجيش الرواندي أوباما: أسعى لحصد اللقب الذي ينقصني مع بيراميدز.. وكأس مصر لن تكون الأخيرة كما كشف في الجول – أوباما ينضم إلى بيراميدز الزمالك يعلن رحيل أوباما

وأصبح أوباما ثاني لاعب يرحل رسميا عن الزمالك بعد محمد أشرف "روقا".

اللاعب صاحب الـ 28 عاما تخللت فترة تواجده مع الزمالك إعارات إلى الاتحاد السكندري ووادي دجلة والحزم السعودي.

وخاض أوباما مع الزمالك 248 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 27 آخرين.

وتوج أوباما مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات وكأس مصر خمس مرات والسوبر المصري مرة والإفريقي مرة والكونفدرالية مرتين.

وكتب أوباما في رسالة وداعه للزمالك وجماهيره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إلى جمهور نادي الزمالك الحبيب، شكرا وكلمة الشكر لن توفيكم حقكم".

وأضاف "عشنا سويا سنوات عديدة من الإنجازات والبطولات وأشهد أنكم دائما الداعم الأول والسند والدرع الذي يدافع بكل قوة عن هذا الكيان العظيم".

وأتم "أتمنى أن يظل دعمكم لي مستمر على المستوى الشخصي وكونوا متيقنين أنه ليس إلا ابتعاد جسدي فقط، أتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم".

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - الظهور الأول لـ أوباما ومجدي.. وعودة رمضان لمواجهة الجيش الرواندي الشريعي: إنبي فائز بنسبة 100% في صفقة محمد حمدي.. وهذا موقفنا من الأهلي الكومي: صلاح يحتضن اللاعبين الصغار في المنتخب ويجمع الكل حوله بعد الفوز على بوتسوانا.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة خبر في الجول - المصري يستهدف ضم خالد صبحي والقرموطي من سيراميكا كليوباترا خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين محمد هاني: لم نتأثر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا.. وبعثنا رسالة لكل إفريقيا خبر في الجول - حُكم من فيفا ضد الزمالك بسبب أتشيمبونج.. ومُهلة للأبيض
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - سحب قرعة المجموعتين الخامسة والسادسة 8 دقيقة | القسم الثاني
تعافي ميليتاو من إصابته قبل لقاء سوسيداد 29 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوباما 34 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - الظهور الأول لـ أوباما ومجدي.. وعودة رمضان لمواجهة الجيش الرواندي 53 دقيقة | الكرة المصرية
تمهيدا للانتظام في تدريبات الزمالك.. وصول عمر فرج إلى القاهرة ساعة | الدوري المصري
إصابة هارفي إليوت بكسر في القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
هاري كين: 100 مباراة دولية؟ أبعد مما حلمت به 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عودة الطيور المهاجرة.. سليماني وبودبوز وديلور إلى الدوري الجزائري 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح