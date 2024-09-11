قائمة بيراميدز - الظهور الأول لـ أوباما ومجدي.. وعودة رمضان لمواجهة الجيش الرواندي

أعلن كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستواجه الجيش الرواندي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد القائمة الظهور الأول ليوسف إبراهيم "أوباما" لاعب بيراميدز الجديد، كما يعود رمضان صبحي بعد غياب خلال المباريات الماضية.

ويغيب إبراهيم عادل لاعب الفريق عن القائمة بعد فشل صفقة انتقاله إلى خيتافي الإسباني.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر.

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو" – محمود صابر- محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: فيستون ماييلي – فخري لاكاي – دودو الجباس – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما".

وكان بيراميدز قد فاز في الدور التمهيدي على جي كي يو ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 9-1.

وخرج بيراميدز من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي.