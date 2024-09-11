تمهيدا للانتظام في تدريبات الزمالك.. وصول عمر فرج إلى القاهرة

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 12:54

كتب : FilGoal

عمر فرج - الزمالك

أعلن نادي الزمالك وصول مهاجمه الجديد الفلسطيني عمر فرج إلى القاهرة.

عمر فرج

النادي : الزمالك

الزمالك

واستقبل مسؤول العلاقات العامة بالنادي، اللاعب في مطار القاهرة واصطحبه إلى فندق الإقامة استعدادا لانتظامه في تدريبات الفريق.

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده مع عمر فرج قادما من أيك السويدي لمدة 4 مواسم.

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وشارك فرج أمس كبديل في خسارة فلسطين من الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعاقد الزمالك حتى الآن مع عمر فرج ومحمد حمدي وسيدي ندياي ومحمود بنتايك.

وشهدت تدريبات الزمالك انتظام الثلاثي الجديد وفي انتظار انتظام عمر فرج خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.

وتعاقد الزمالك حتى الآن مع 4 صفقات وهي المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، ومحمد حمدي لاعب إنبي، والسنغالي سيدي ندياي.

عمر فرج الزمالك
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