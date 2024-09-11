هاري كين: 100 مباراة دولية؟ أبعد مما حلمت به

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

أوضح هاري كين قائد منتخب إنجلترا أنه لم يكن يحلم بالوصول لمائة مباراة دولية مع منتخب بلاده عندما كان طفلا.

وتم تكريم كين قبل انطلاق مباراة فنلندا في دوري الأمم الأوروبية بمناسبة وصوله إلى 100 مباراة دولية.

وقال كين عبر حسابه الشخصي على إكس: "100 مباراة دولية! هذا ما لم أحلم به عندما كنت طفلا".

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وأضاف "أشعر بالفخر الشديد، وأحببت أن أتمكن من مشاركة هذا مع عائلتي".

وكرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كين قبل المباراة في حفل خاص بهذه بمناسبة دخول نادي المائة، وحصل على قبعة ذهبية.

وأصبح كين قائد منتخب إنجلترا أحدث الوجوه المنضمة لنادي المائة عندما سجل هدفين في الفوز على فنلندا 2-0 في ويمبلي مساء الثلاثاء.

كين هو اللاعب العاشر الذي يصل إلى 100 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.، وأول لاعب يصل لهذا الإنجاز منذ واين روني الذي وصل إليه في نوفمبر 2014.

وظهر مهاجم بايرن ميونيخ على الصعيد الدولي لأول مرة أمام ليتوانيا في 27 مارس 2015، حين سجل بعد 79 ثانية فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني.

الأمير هاري كين هو هداف إنجلترا على مر العصور برصيد 68 هدفا في 100 مباراة دولية.

في هذه المباريات الـ100 بدأ كين كأساسي في 87 مباراة، وارتدى شارة القيادة في 73 مناسبة.

وأصبح منتخب فنلندا الخصم رقم 45 الذي يواجهه كين خلال مسيرته الدولية مع منتخب إنجلترا.

هاري كين إنجلترا
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