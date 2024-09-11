عودة الطيور المهاجرة.. سليماني وبودبوز وديلور إلى الدوري الجزائري

شهدت الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية بالجزائر، عودة بعض الطيور المهاجرة للدوري الجزائري.

فقد أعلن نادي شباب بلوزداد ضم المهاجم المخضرم إسلام سليماني.

ووقع إسلام سليماني البالغ من العمر 35 عاما على عقد يربطه بشباب بلوزداد لمدة موسمين.

وبذلك عاد سليماني إلى ناديه السابق بعد 11 عاما من مغادرة الفريق للاحتراف بأوروبا.

التجربة الأخيرة لسليماني كانت في صفوف ميشلين البلجيكي بعد رحلة مر خلالها على أندية سبورتنج لشبونة الجزائري ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون وسبورتنج لشبونة وبريست وأندرلخت وكوريتيبا البرازيلي.

وحقق سليماني لقب أمم إفريقيا 2019 وكذلك لقب كأس البرتغال في موسم 2014-15 والسوبر المحلي 2015.

فيما انتقل رياض بودبوز ينضم إلى شبيبة القبائل قادما من صفوف نادي أحد السعودي.

وتعاقد شبيبة القبائل مع بودبوز صاحب الـ34 عاما لمدة موسمين.

هذه هي المرة الأولى التي سيلعب فيها بودبوز في الدوري الجزائري، بعدما ارتدي قمصان سوشو ومونبيلييه وباستيا وسانت إيتيان في فرنسا، وريال بيتيس وسيلتا فيجو في إسبانيا، وأهلي جدة ونادي أحد بالسعودية.

رسميا✅ عودة الطيور المهاجرة للدوري الجزائري في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات 🇩🇿 pic.twitter.com/p7ndUcI8RF — FilGoal (@FilGoal) September 11, 2024

أما أندي ديلور فقد انضم إلى مولودية الجزائر في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أم صلال القطري.

وتعاقد مولودية الجزائر مع المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا لمدة 3 مواسم.

ديلور لعب في صفوف عدة أندية فرنسية، أبرزها تولوز ونيس ونانت.

وهذه هي المرة الأولى التي سيلعب فيها ديلور في الدوري الجزائري.