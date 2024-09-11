الشريعي: إنبي فائز بنسبة 100% في صفقة محمد حمدي.. وهذا موقفنا من الأهلي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن موقفه من العمل مع عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم إذا تولى رئاسة رابطة الأندية.

وقال الشريعي عبر قناة ETC: "إذا توليت رئاسة رابطة الأندية في حالة ترشيح نادي إنبي لي، المنظومة ستنجح بسبب تطبيق تكافؤ الفرص على الجميع".

وأضاف "لا نعرف ما هو مكتوب في لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية لذلك لا نعلم موعد توقيت انتخاب مجلس إدارة جديد لها".

وواصل "أحمد دياب أساء اختيار الأدوات التي يعمل بها في رابطة الأندية وأولها عامر حسين".

وأكمل "كل التقدير والاحترام لـ عامر حسين ولكن هناك علامات تعجب لفتح القاعة الملكية في استاد الإسكندرية له لعمل مقابلة يجب أن يكون لنا وقفة، وأنا أعتقد أنه فعل ذلك من أجل التسويق لقيمة استاد الإسكندرية التاريخية".

وشدد "إذا توليت رئاسة رابطة الأندية لن أقابل عامر حسين حتى في الشارع الذي يوجد به مقر الرابطة، سوف أجلس معه ونتحدث فهو شخصية محترمة وخفيف الظل، ولكن لن أعمل معه".

واستطرد "لن أدخل رابطة الأندية إلا إذا كنت رئيسا لها، وفي حالة ترشح أحمد دياب لن أترشح ضده لكني سأدعمه بقوة رغم اختلافي على طريقة إدارته، والرابطة لم تنجح في تسويق اسمها في العامين الماضيين".

وعن الأهلي قال: "الأهلي لم يطلب مني أي لاعب في صفوف إنبي سوى مصطفى شلبي والاختلاف على المقابل المالي كان كبيرا ويصل إلى 8 ملايين جنيه".

وأشار "إذا طلب الأهلي أي لاعب من إنبي سنجلس ونتحدث لأن انتقال أي عنصر من فريقي للقلعة الحمراء هو نجاح لنا وله".

وأوضح "مستحقات إنبي لدى الزمالك بشأن إسلام عوض منذ عام 2011 ومر عليها أكثر من مجلس إدارة، وحق إنبي في هذا الملف سقط وفقا للإجراءات القانونية".

وشرح "صلاح سليمان لاعب إنبي السابق له مستحقات متأخرة منذ 5 سنوات لكني لا أستطيع سدادها بسبب الإجراءات القانونية وخرج في تصريحات قال إنني وأنا أتحدث عن الأمور الإنسانية لم أصرف مستحقاته وبالصدفة الشيك الخاص به أرسلناه قبل يوم إلى اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "ذهبت من التجمع الخامس إلى الشيخ زايد تقديرا لقيمة حسين لبيب من أجل إتمام انتقال زياد كمال للزمالك، وإنبي فائز بنسبة 100% في صفقة انتقال محمد حمدي للزمالك".