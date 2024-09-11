انتصار غاب 16 عاما.. باراجواي تفوز على البرازيل

حقق منتخب باراجواي الفوز على البرازيل بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

فوز باراجواي كان هو الأول لأصحاب الأرض على البرازيل منذ 16 عاما، إذ يعود الفوز الأخير لباراجواي على البرازيل إلى عام 2008.

فوز باراجواي رفع رصيدها للنقطة التاسعة ليقفز للمركز السابع في جدول ترتيب التصفيات والمؤهل للملحق العالمي المؤهل للنهائيات.

بينما توقف رصيد البرازيل عند النقطة العاشرة في المركز الخامس المؤهل مباشرة لكأس العالم.

ويمر منتخب البرازيل بفترة سيئة من النتائج بالتصفيات إذ حقق حتى الآن الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر 4 مباريات حتى الآن.

سجل هدف باراجواي الوحيد في المباراة دييجو جوميز بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

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وسيلعب منتخب البرازيل مباراته المقبلة ضد تشيلسي يوم الجمعة 11 أكتوبر، بينما يلتقي منتخب باراجواي مع الإكوادور.