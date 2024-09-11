في غياب ميسي.. كولومبيا تفوز على الأرجنتين

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 11:10

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - الأرجنتين ضد كولومبيا

فاز منتخب كولومبيا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل ثنائية كولومبيا في المباراة كل من يرسون موسكيرا وجيمس رودريجيز، بينما أحرز نيكولاس جونزاليس هدف الأرجنتين الوحيد.

وحقق منتخب كولومبيا الفوز على الأرجنتين لأول مرة منذ عام 2019 وثأر من الخسارة الأخيرة بنهائي كوبا أمريكا 2024.

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المباراة شهدت غياب ليونيل ميسي عن الأرجنتين بسبب إصابته في نهائي كوبا أمريكا بين الفريقين.

الفوز رفع رصيد كولومبيا للنقطة 16 في المركز الثاني بالتصفيات خلف الأرجنتين صاحبة الصدارة بـ 18 نقطة.

افتتح موسكيرا التهديف لكولومبيا في الدقيقة 25 برأسية رائعة بعد عرضية من جيمس رودريجيز.

وتعادل جونزاليس للأرجنتين في الدقيقة 48 مستغلا خطأ من الدفاع في التمرير لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بالشباك.

وفي الدقيقة 60 سجل رودريجيز هدف فوز كولومبيا من ركلة جزاء.

وسيلعب منتخب كولومبيا مباراته المقبلة ضد بوليفيا يوم الخميس 10 أكتوبر، بينما تلتقي الأرجنتين مع فنزويلا.

وفي مباراة أخرى بالتصفيات فاز منتخب بوليفيا على تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

منتخب بوليفيا تقدم في الدقيقة 13 بالهدف الأول عن طريق كارميلو ألجارناز مهاجم الإسماعيلي السابق.

وتعادل إدواردو فارجاس لتشيلي في الدقيقة 39 بهدف مثير للجدل.

الهدف جاء بعد تمريرة من مدافع بوليفيا نحو حارس مرماه الذي سقط وتعرض للإصابة وترك الكرة فسجل فارجاس مستغلا سقوطه هدف التعادل.

حدثت مشاحنة بين اللاعبين وبالفعل استبدل الحارس بسبب الإصابة التي تعرض لها وفي الهجمة التالية بعد استئناف اللعب سجل ميجيل تيرسيروس الهدف الثاني لبوليفيا وهدف الانتصار.

بالفوز ارتفع رصيد بوليفيا للنقطة التاسعة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد تشيلي عند النقطة 5 في المركز التاسع.

كولومبيا الأرجنتين تصفيات كأس العالم
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