بوكيتينو يتولى تدريب منتخب أمريكا

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كمدير فني لمنتخب الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم 2026.

بوكيتينو سيخلف جريج بيرهالتر في منصب مدرب أمريكا من أجل المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.

وعمل المدرب البالغ من العمر 52 عاما مع مات كروكر المدير الرياضي الحالي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم من قبل في نادي ساوثامبتون.

وأقيل بيرهالتر من تدريب منتخب الولايات المتحدة عقب الخروج المبكر من مرحلة المجموعات في بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها البلاد.

بوكيتينو لم يعمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي في مايو الماضي.

وكان المدرب الأرجنتيني مرشحا لقيادة اتحاد جدة، قبل أن يتولى لوران بلان المهمة.

وتولى بوتشيتينو تدريب تشيلسي في بداية الموسم المنقضي.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بوكيتينو سبق له العمل مع أندية ساوثامبتون وتوتنام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي، كما تولى تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.