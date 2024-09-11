الكومي: صلاح يحتضن اللاعبين الصغار في المنتخب ويجمع الكل حوله

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 10:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا - محمد صلاح

أشاد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بفوز منتخب مصر على بوتسوانا مشددا على أن الجهاز الفني يؤكد على ضرورة تحقيق الفوز في كل المباريات.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وانتصر على بوتسوانا برباعية دون رد.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "منتخب مصر مصدر سعادة للشعب المصري ويجب أن نكون على قدر المسؤولية ونكمل المشوار بالوصول لكأس العالم والمنافسة على لقب أمم إفريقيا".

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وأضاف "نلعب على الفوز في كل المباريات سواء داخل ملعبنا أو خارجه وهذا ما أوصله حسام حسن لجميع اللاعبين".

وأكمل "محمد صلاح جمع لاعبي المنتخب حوله بعد الفوز على بوتسوانا وأثناء التواجد في الفندق والجميع في حالة رائعة والروح مميزة".

وواصل "منتخب مصر يمر بحالة جميلة وروح عالية وظهر هذا في الاحتفال بوصول محمد صلاح لـ100 مباراة دولية، وصلاح قائد بمعنى الكلمة وفي قمة التواضع وكان يشعر بالسعادة باحتفال الجهاز الفني واللاعبين به".

وأكد "صلاح يحتضن اللاعبين الصغار ويجلس معهم باستمرار وهذا يمنحهم الثقة والدعم".

وأتم تصريحاته "صلاح سيسافر مباشرة فور العودة إلى القاهرة إلى إنجلترا من أجل اللحاق بفريقه ليفربول وكان من الطبيعي استبداله في آخر دقائق مباراة بوتسوانا لإراحته".

وفاز منتخب مصر على منتخب بوتسوانا في ملعبه ليصل إلى النقطة السادسة متصدرا المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي تضم أيضا كاب فيردي وموريتانيا.

رباعية فوز مصر سجلها محمود تريزيجيه هدفين، وهدف بقدم محمد صلاح وآخر من مصطفى فتحي.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لـ محمد صلاح ومحمد النني مع منتخب مصر.

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