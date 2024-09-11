بعد الفوز على بوتسوانا.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

وصلت صباح اليوم الأربعاء بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة عائدة من بوتسوانا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وانتصر على بوتسوانا برباعية دون رد.

وسجل رباعية مصر في المباراة كل من محمود حسن "تريزيجيه" الذي أحرز هدفين، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي.

ومن المنتظر أن ينضم يرحل اللاعبين المحترفين إلى فرقهم خارج مصر مع انضمام اللاعبين المحليين إلى تدريبات فرقهم استعدادا لبداية الموسم الجديد.

ووصل منتخب مصر إلى النقطة السادسة متصدرا المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي تضم أيضا كاب فيردي وموريتانيا.

وفاز منتخب كاب فيردي على موريتانيا في المباراة الأخرى في المجموعة بهدفين دون مقابل، ليمتلك كلا المنتخبين 3 نقاط في رصيدهما.

رباعية فوز مصر سجلها محمود تريزيجيه هدفين، وهدف بقدم محمد صلاح وآخر من مصطفى فتحي.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لـ محمد صلاح ومحمد النني مع منتخب مصر.