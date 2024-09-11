صفقات الزمالك - كونراد ميشالاك زميل كوكا صاحب السرعة الخارقة

بات البولندي كونراد ميشالاك جناح نادي أحد السعودي قريبا من الانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كونراد ميشالاك النادي : أحد الزمالك

ويجيد كونراد صاحب الـ26 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ويحصل ميشالاك على راتب مع أحد السعودي يبلغ 1.6 مليون دولار في الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ميشالاك بات أقرب للانضمام إلى الزمالك عن مودو بارو جناح أهلي بعد جلسة بين إدارة النادي والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق. (طالع التفاصيل)

وسبق وأن قال مصدر من نادي أحد السعودي لـFilGoal.com: "الزمالك دخل في مفاوضات رسمية معنا بشأن إمكانية ضم كونراد ميشالاك خلال فترة الانتقالات الجارية".

وأضاف "هناك أيضا بعض الاتصالات الشفهية من الأهلي بشأن اللاعب".

وأكمل "الزمالك اتفق على استعارة ميشالاك لمدة موسم، والآن يعمل على إتمام الاتفاق الشخصي مع اللاعب من أجل راتبه".

وأتم تصريحاته "إذا اكتملت مفاوضات الزمالك مع اللاعب أتوقع أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي قبل يوم 12 سبتمبر الجاري".

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير أبرز محطات ميشالاك وكيف سيستفيد الزمالك من خدماته حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

الرحالة كونراد

كونراد ميشالاك المولود في 16 سبتمبر 1997 بدأ مسيرته الحقيقة مع كرة القدم في الفريق الرديف لنادي ليجيا وارسو البولندي في صيف 2013، وهو النادي الأشهر والأكثر تتويجا بالألقاب المحلية في بولندا.

كونراد صاحب الـ20 عاما آنذاك بحث عن الحصول على فرصة المشاركة وخرج على سبيل الإعارة لفريق زاجليبي سوسنويتش ثم فيسلا بلوك قبل أن ينتقل نهائيا لفريق ليخيا جدانسك، الذي لعب في صفوفه لمدة موسم.

في صيف 2019 خاض ميشالاك تجربته الأولى خارج الدوري البولندي وانتقل لفريق أخمات جروزني الروسي الذي قضى معاه 6 أشهر فقط قبل أن يخرج للإعارة مجددا.

ميشالاك انتقل إلى أنقرة جوجو التركي وخاض معاه 14 مباراة وصنع 3 أهداف.

وخاض كونراد تجربة إعارة جديدة بصفوف ريزا سبور التركي وخاض معه 34 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

زميل كوكا

ظهور كونراد الجيد مع ريزا سبور فتح له باب الانتقال إلى كونيا سبور في صيف 2021.

ميشالاك لعب في موسم 2021-2022 مع كونيا سبور وسجل 4 أهداف وصنع 5 خلال 38 مباراة.

الموسم ذاته شهد تعاقد كونيا سبور مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا معارا من أولمبياكوس اليوناني.

كوكا ظهر بشكل جيد مع كونيا سبور وسجل 11 هدفا مع الفريق التركي خلال 33 مباراة.

كونيا سبور قرر التعاقد بشكل نهائي مع ميشالاك وشراء المدة المتبقية في عقده مع أخمات حجروزني الروسي.

لكن الموسم التالي 2022-2023، لم يكن جيدا للجناح السريع، إذ خاض 31 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر بجميع المسابقات.

صيف 2023 شهد انتقال ميشالاك إلى أحد السعودي ليخوض تجربته العربية الأولى.

خارق السرعة

نادي أحد السعودي أعلن في صيف 2023 تعاقده مع الجناح البولندي لتدعيم صفوفه.

واستعان النادي السعودي بمقطع فيديو للشخصية الرئيسية للمسلسل الأمريكي الشهير "THE FLASH".

البولندي " كونراد ميشالاك" أُحدي لمدة ثلاث سنوات ..#نادي_احد pic.twitter.com/UdxsNvZOm3 — نادي أحد السعودي (@OHOD1936) September 12, 2023

طريقة إعلان أحد السعودي عن التعاقد مع كونراد جاء إشارة إلى سرعته الخارقة التي تشابه الشخصية الرئيسية للمسلل الأمريكي.

كونراد لعب مع أحد 32 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل صاحب الـ26 عاما 9 أهداف وصنع 3 آخرين مع الفريق السعودي.

كونراد سجل هدفا رائعا في دور الـ32 من كأس ملك السعودية بشباك النصر رغم الهزيمة الثقيلة 5-1.

كيف يستفيد الزمالك من كونراد؟

كما ذكرنا كونراد يتميز بالسرعة الفائقة وهو ما سيساعد الزمالك خاصة خلال المباريات التي ستتوفر فيها المساحات للفريق الأبيض.

كونراد لاعب جناح لكنه يعرف طريق المرمى جيدا ويجيد إنهاء الهجمات دون الاكتفاء بصناعة الفرص.

اللاعب البولندي يمكنه اللعب في الجتنبين الأيمن والأيسر، وهنا سيوفر بديل استراتيجي في حالة غياب أحمد سيد زيزو نجم الفريق لأي ظرف.

كونراد تنقل بين العديد من الأندية الأوروبية، لكنه لاعب تأسس بشكل جيد وتكوينه الجسماني ولياقته البدنية تبدو جيدة.

مصدر من أحد السعودي قال عنه لـFilGoal.com : "كونراد واحد من أفضل الأجانب الذين مروا على النادي".

وأضاف "اللاعب كان لديه عرضا من أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي (الهلال - النصر - اتحاد جدة - أهلي جدة ولكنه بالغ في طلباته المادية ولم تتم الصفقة".

واتم "كونراد يتميز بالسرعة الشديدة وسيكون إضافة قوية للزمالك حال إتمام الصفقة بشكل نهائي".

كونراد بات قريبا من الزمالك ولكن هل ستتم الصفقة بنجاح ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي؟