مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على صعوبة كل المباريات الإفريقية رغم تحقيق الفوز على بوتسوانا.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وانتصر على بوتسوانا برباعية دون رد.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "كنت أعرف أن مباراة بوتسوانا لن تكون سهلة وشاهدت أكثر من لقاء لهم وأعرف أن لديهم دوافع كبيرة وطاقة قوية

وأضاف "أشكر اللاعبين لأنهم نفذوا الفكر الذي أريده في الملعب حتى نتحكم في المباراة ونوقف سرعات ونقاط قوة بوتسوانا".

وأكمل "سعيد بنتيجة مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا ولا أفكر فيما مضى لكني أفكر في القادم، فزنا في مباراتين هذا أمر رائع لكن ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم".

وأتم تصريحاته "لا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا لأن الفوارق ليست بعيدة".

وفاز منتخب مصر على منتخب بوتسوانا في ملعبه ليصل إلى النقطة السادسة متصدرا المجموعة الثالثة للتصفيات، والتي تضم أيضا كاب فيردي وموريتانيا.

رباعية فوز مصر سجلها محمود تريزيجيه هدفين، وهدف بقدم محمد صلاح وآخر من مصطفى فتحي.

وشهدت المباراة المشاركة رقم 100 لـ محمد صلاح ومحمد النني مع منتخب مصر.