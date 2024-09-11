دوري الأمم الأوروبية - هدف تاريخي في تعادل هولندا وألمانيا.. وليلة استثنائية لـ كين مع إنجلترا

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة هولندا وألمانيا بهدفين لكل فريق، والتي استضافها ملعب يوهان كرويف، في الجولة الثانية بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

تقدم تيجاني ريندرز لهولندا مبكرًا في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

الهدف هو أسرع هدف تتلقاه ألمانيا بعد دقيقة و39 ثانية، في جميع المسابقات منذ نهائي كأس العالم 1974 أمام هولندا أيضا، وتوجت وقتها ألمانيا باللقب العالمي على حساب الطواحين.

أسرع هدف تتلقاه ألمانيا في جميع المسابقات منذ نهائي كأس العالم 1974 أمام هولندا بالذات (دقيقة و39 ثانية) 😮⚽️#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/uhKEz1NvlA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2024

ولكن نجح المنتخب الألماني في العودة للمباراة قبل نهاية الشوط الأول، إذ نجح دينيس أونداف في تسجيل التعادل في الدقيقة 38، قبل أن يضيف جوشوا كيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الهولندي في إدارك التعادل عن طريق دينزل دومفريز في الدقيقة 51، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبتلك النتيجة تقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الثالثة، ولكن الأفضلية للمانشافت، بفضل تلقيه هدفين فقط مقابل 4 في شباك هولندا، بعد تساوي المنتخبين في عدد الأهداف المسجلة 7 لكل فريق.

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وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل منتخب المجر أمام ضيفه البوسنة والهرسك سلبيا دون أهداف، ليحصد المنتخبين أول نقطة لهما.

وكان المنتخب الألماني حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب المجر بخماسية نظيفة، فيما حقق منتخب هولندا فوزًا على حساب البوسنة 5-2.

المستوى الثاني

وفي المجموعة الأولى بالمستوى الثاني حقق منتخب التشيك فوزًا على حساب أوكرانيا 3-2، وواصل منتخب جورجيا صحوته بالفوز على مضيفه ألبانيا بهدف نظيف.

وتصدر منتخب جورجيا المجموعة بـ6 نقاط، يليه ألبانيا والتشيك بـ3 نقاط، وأوكرانيا في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، فاز منتخب إنجلترا على فنلندا بهدفين نظيفين.

سجل هدفي إنجلترا هاري كين في الدقيقتين 57، و76.

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ونجح هاري كين في المشاركة بشكل مباشر في 85 هدفا في 100 مباراة مع إنجلترا (68 هدفا، و17 تمريرة حاسمة).

كما سجل هاري كين هدفيه الـ26، و27 في 35 مباراة خاضها على ملعب ويمبلي أكثر من أي لاعب إنجلترا آخر.

ويُعد هاري كين ثالث لاعب إنجليزي يسجل في مباراته رقم 100 مع منتخب إنجلترا بعد واين روني ضد سلوفينيا 2014 وبوبي تشارلتون ضد أيرلندا الشمالية 1970.

وحقق منتخب اليونان الفوز الثاني بالمجموعة على حساب أيرلندا، ليتصدر المنتخب اليوناني المجموعة بفارق هدف أمام منتخب إنجلترا ولكل منهما 6 نقاط.

وبقي منتخبا أيرلندا وفنلندا بدون رصيد من النقاط.